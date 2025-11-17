Vietnam refuerza ofertas turísticas en temporada alta

Hanoi (VNA) Con el fin de recibir a unos 25 millones de visitantes internacionales en 2025, las empresas de viajes vietnamitas han lanzado numerosos programas de incentivos y atractivos planes para dar la bienvenida a más turistas en los últimos meses del año, temporada alta de la industria del ocio en el país indochino.



Campos de arroz maduro, como escalones dorados, enMien Doi, provincia de Phu Tho. (Foto: VNA)



* Impulso de fin de año



Según datos del Ministerio de Finanzas, Vietnam atendió en los primeros 10 meses un total de 17,2 millones de viajeros extranjeros, un aumento interanual de 21,5%. Asia fue el mayor mercado con 13,6 millones de llegadas, un crecimiento de 21% en comparación con el mismo período de 2024, seguido por Europa.



Los principales destinos turísticos como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Quang Ninh, Khanh Hoa y Phu Quoc registraron aumentos constantes en el número de visitantes internacionales en relación con idéntica etapa del año pasado.



Se ha invertido considerablemente en numerosos destinos turísticos nuevos, verdes y culturales para que los huéspedes se queden más tiempo y gasten más.



La Administración Nacional de Turismo de Vietnam comentó que gracias a una política de visados flexible y a una serie de programas de promoción internacional, la industria tiene a la oportunidad de un crecimiento sin precedentes en los últimos meses del año, creando una base sólida para alcanzar el objetivo de 2025.



* Acelerar para mantenerse al día con la tendencia



Ante el aumento de la demanda, las agencias de viajes se preparan para la temporada alta, ofreciendo numerosas promociones atractivas y nuevos productos. La empresa Paradise Vietnam prevé que, en los dos últimos meses del año, la ocupación media de las habitaciones alcance el 80 %.



La entidad ha lanzado numerosos programas de incentivos, como un 10% de descuento en todos los viajes de la modalidad MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) y un 30% de descuento para los huéspedes que se alojen tres noches o más.

Para los visitantes internacionales, el paquete combinado "crucero + traslado de ida y vuelta en limusina entre Hanoi y la Bahía Ha Long, Patrimonio Natural Mundial, es sumamente popular gracias a su comodidad y ahorro de costes.



Pham Van Bay, subjefe de la filial de la Agencia de Viajes Vietravel en Hanoi, subrayó que los paquetes de servicios como el recorrido de descubrimiento interlínea Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental)-Da Lat-Centro y el de Ha Giang, Moc Chau, Sa Pa y Ta Xua, en el norte del país, han captado la atención especial de los visitantes.



Con motivo de su 30 aniversario, Vietravel ha lanzado un paquete promocional especial del 1 al 20 de diciembre de 2025, con un descuento de hasta 30 millones de dongs (1,2 mil dólares) y regalos exclusivos, comunicó.



Para garantizar la calidad del servicio durante la temporada alta, la empresa ha aumentado de forma proactiva los recursos humanos, las instalaciones y la tecnología.



La plataforma Etour, el sistema de gestión y venta de tours online de Vietravel, se está mejorando para permitir a los clientes buscar y reservar tours, consultar horarios y evaluar servicios online, al tiempo que ayuda al departamento de operaciones a responder más rápidamente a los visitantes durante la temporada alta, reiteró.



Gracias a los esfuerzos coordinados de las agencias de gestión y las empresas, junto con la continua innovación en productos, servicios y experiencias, la industria sin humo vietnamita está avanzando en la temporada alta de fin de año, con vistas a alcanzar la meta prevista y reafirmar que el país figura entre los destinos más atractivos de Asia./.