Vietnam refuerza lazos regionales y globales durante Cumbre de la OCS 2025

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, con su homólogo camboyano, Hun Manet. (Fuente: VNA)

Tianjin, China (VNA)- El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy aquí encuentros con sus homólogos de Camboya, Malasia, la India y Armenia, así como con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y el de la ASEAN, Kao Kim Hourn, en el marco de su participación en la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).



Durante la reunión con su homólogo camboyano, Hun Manet, el premier vietnamita agradeció al presidente del Partido Popular de Camboya y titular del Senado, Samdech Techo Hun Sen, por asistir a la celebración del 80 aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam, lo que refleja la cercanía y solidaridad entre ambos países.



Propuso seguir consolidando la confianza política, potenciar los mecanismos de cooperación bilateral, facilitar las inversiones y negocios de las empresas de las dos naciones y esforzarse por alcanzar un intercambio comercial de 20 mil millones de dólares en los próximos años.



Ambos acordaron acelerar la demarcación fronteriza terrestre, concluir la autopista Phnom Penh–Bavet y la inauguración del puesto fronterizo Tan Nam–Meun Chey, además de intercambiar opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, con el primer ministro malasio, Ibrahim Anwar. (Fuente: VNA)

Al reunirse con el primer ministro malasio, Ibrahim Anwar, el jefe del Gobierno vietnamita valoró los esfuerzos de Malasia como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la solución de cuestiones regionales, en contribución a reforzar la unidad y el papel central de la organización.



También expresó el deseo de intensificar la cooperación en la industria Halal, comercio de arroz y cooperación marítima.



A su vez, Ibrahim Anwar propuso ampliar la colaboración pesquera e invitó a Pham Minh Chinh a participar en la Cumbre de la ASEAN en octubre próximo.



Ambos coincidieron en aprobar pronto el Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Malasia 2025–2030, y en promover la cooperación en defensa, energía, turismo e intercambios pueblo a pueblo.



Mientras tanto, en el encuentro con su par indio, Narendra Modi, las dos partes mostraron la satisfacción por el fuerte avance de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–India, así como subrayaron que aún existe amplio margen de cooperación.



Acordaron crear avances en economía, comercio e inversión, aprovechar al máximo las ventajas geoeconómicas y el potencial de mercado de ambas partes, y situar la cooperación en defensa y seguridad como eje estratégico. También convinieron en expandir la colaboración en ciencia y tecnología para convertirla en un área clave de la relación bilateral.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, con su homólogo de Armenia, Nikol Pashinyan. (Fuente: VNA)

El mismo día, Minh Chinh se reunió con su homólogo de Armenia, Nikol Pashinyan. Ambas partes coincidieron en fortalecer la amistad tradicional, especialmente en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión y la educación.



Los dirigentes también acordaron diversas medidas para impulsar la cooperación bilateral, como intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel, considerar la exención de visados, ampliar la colaboración en turismo, cultura, logística y promover los intercambios entre pueblos.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, con el secretario general de ONU, António Guterres. (Fuente: VNA)