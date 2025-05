Vietnam refuerza la transformación digital y lucha contra el fraude en línea

Hanoi (VNA) El Ministerio de Seguridad Pública debe coordinar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Banco Estatal de Vietnam y las agencias y empresas pertinentes en aras de lanzar una campaña para revisar exhaustivamente las cuentas bancarias y las tarjetas SIM, con vistas a fortalecer la gestión estatal y prevenir los delitos de fraude en línea.



El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el evento. (Fuente: VNA)



Así lo propuso hoy el primer ministro Pham Minh Chinh al presidir la segunda reunión del Comité Directivo Gubernamental para el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital y el proyecto 06 (Comité Directivo), organizada en línea con las carteras, ramas, agencias a nivel central y 63 provincias y ciudades bajo la administración central.



Pham Minh Chinh, quien también jefe del Comité Directivo, destacó los esfuerzos y logros de los Ministerios, las ramas y las localidades; la firme dirección de los miembros del Comité Directivo, especialmente las importantes contribuciones de los Ministerio de Defensa; de Seguridad Pública y de Ciencia y Tecnología; el consenso, el apoyo y la participación activa de las personas y las empresas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la reforma administrativa y el Proyecto 06 en los últimos tiempos.



Al señalar las deficiencias, limitaciones y tareas de lento ritmo de implementación, el dirigente dijo que 30 localidades y 17 Ministerios y ramas aún no han emitido indicadores para servir al trabajo de gestión basado en datos; 31 misiones atrasadas del Proyecto 06 y algunas localidades a nivel provincial y comunal aún no han desplegado centros administrativos públicos.



La razón es que la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la reforma administrativa y el Proyecto 06 no han recibido la debida atención y no existe una coordinación efectiva entre organismos y unidades, especialmente en el manejo de problemas y deficiencias intersectoriales; entre otros aspectos, reiteró.



Al analizar el contexto y la situación, subrayó que en el futuro, con el fin de avanzarse en las tareas, resulta necesario simplificar y reducir los procedimientos administrativos engorrosos; minimizar los costos del cumplimiento para las personas y las empresas; promover la colaboración público-privada para movilizar todos los recursos hacia el desarrollo; la implementación rápida, efectiva e integral y tomar a las personas y a las empresas como centro, sujeto, motor y recurso del desarrollo.

Al aclarar que el objetivo clave del próximo tiempo es "acelerar y avanzarse" para lograr la meta de desarrollo socioeconómico de 2025, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos el 8% y de dos dígitos en los años siguientes, instó a innovar fuertemente los métodos del liderazgo – gestión y el estilo de trabajo hacia la ciencia, el profesionalismo y la modernidad.



También hizo hincapié en la importancia de asignar fondos, asegurar el objetivo de dedicar el 3% del gasto total del presupuesto anual del Estado en ciencia, tecnología, innovación, transformación digital, reforma administrativa y Proyecto 06; así como impulsar tres avances digitales estratégicos, entre ellos: avances en instituciones digitales; en la infraestructura digital y en los recursos humanos digitales.



Además, el jefe del Gobierno urgió a elevar la conciencia; tener una fuerte determinación política, dirigir fuertemente y crear nuevos impulsos en toda la sociedad sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la reforma administrativa y el Proyecto 06.



Asimismo, necesitan continuar revisando, construyendo y perfeccionando instituciones, mecanismos y políticas y garantizar recursos para la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la reforma administrativa y el Proyecto 06,



Al referirse al desarrollo de una infraestructura digital sincrónica y moderna, especialmente la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Datos, el premier ordenó organizar pruebas controladas con industrias de nueva tecnología y promover la fabricación inteligente y la gobernanza inteligente e impulsar la eficacia de los fondos de ciencia, tecnología, capital riesgo, startups e innovación.



Según Minh Chinh, los Ministerios, ramas y localidades siguen impulsando el mejoramiento de la calidad y eficiencia de la prestación de servicios públicos en línea, asociados a la reorganización de las unidades administrativas; trabajan por completar centros de servicios administrativos públicos para atender trámites administrativos de personas y empresas; aceleran la digitalización y promueven la implementación del Proyecto 06./.