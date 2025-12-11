Vietnam refuerza la colaboración con Bloomberg para una cobertura objetiva de su desarrollo socioeconómico

Hanoi (VNA) - Vietnam mantiene condiciones favorables para que las agencias de prensa extranjeras, como Bloomberg, operen eficazmente bajo el marco legal del país, afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang.

La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang y John Fraher, director ejecutivo de Bloomberg para Asia-Pacífico. (Foto: VNA)

En su reunión con John Fraher, director ejecutivo de Bloomberg para Asia-Pacífico, la vicecanciller expresó su esperanza de que la agencia continúe ofreciendo una cobertura precisa y detallada sobre el desarrollo dinámico de Vietnam y su impacto en la región.

Destacó el papel de la agencia desde la apertura de su oficina en Hanoi en 2001, señalando la importancia de la agencia en la difusión de información sobre el progreso de Vietnam, especialmente en eventos internacionales clave como las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2006 y 2017.

Agradeció a Bloomberg por su contribución a las relaciones Vietnam-Estados Unidos, destacando el impacto positivo de la cobertura objetiva y precisa de la agencia.

La viceministra informó sobre los avances recientes de Vietnam, incluidos importantes esfuerzos de reforma administrativa. Mencionó la reestructuración de las unidades administrativas provinciales y el trabajo para mejorar la eficiencia del aparato estatal, lo que busca generar un crecimiento rápido y sostenible.

Además, subrayó que Vietnam continúa avanzando en su política exterior, promoviendo relaciones equilibradas y mutuamente beneficiosas con sus socios internacionales.

También hizo hincapié en que 2025 marca el 30 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos, una fecha clave que abre nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral en diversas áreas.

En este contexto, la viceministra instó a Bloomberg a seguir desempeñando un papel activo en la promoción de la asociación estratégica entre ambos países y en el fortalecimiento del entendimiento mutuo entre sus pueblos.

Por su parte, John Fraher elogió los logros socioeconómicos de Vietnam en los últimos años, destacando su crecimiento económico sostenido y la mejora del entorno empresarial.

Expresó su interés por continuar cubriendo el entorno macroeconómico de Vietnam, el clima de inversión y las tendencias comerciales internacionales, áreas que captan la atención de los medios y los inversores globales.

Aseguró que Bloomberg tiene la intención de ampliar la cooperación con Vietnam, fortaleciendo el intercambio de información y ofreciendo una cobertura cada vez más detallada y objetiva sobre el país./.