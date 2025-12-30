Vietnam refuerza inspección y supervisión de los sectores propensos a la corrupción

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, firmó recientemente la Decisión No. 2821/QD-TTg sobre un Plan destinado a intensificar la inspección y supervisión temática del trabajo de detección, transferencia, recepción y tramitación de informaciones sobre delitos, con especial atención a los ámbitos propensos a la corrupción y los fenómenos negativos.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

El objetivo principal del plan es mejorar la eficiencia en la supervisión y garantizar una respuesta oportuna ante actos de corrupción, evitando omisiones o injusticias. Además, busca reforzar la responsabilidad de los organismos y los individuos encargados de procesar información sobre delitos, promover una mayor coordinación entre las instituciones y contribuir al fortalecimiento del orden y la disciplina.

El plan también establece una revisión exhaustiva de la situación actual en la supervisión de sectores de alto riesgo, como aquellos propensos a la corrupción, para perfeccionar los mecanismos y procedimientos existentes, con competencias y responsabilidades claramente definidas.

Otro de los enfoques clave es fortalecer la ética profesional, la integridad política y la capacidad del personal encargado de estas labores, especialmente aquellos que trabajan en áreas como investigación, fiscalía, judicatura, inspección y auditoría.

Asimismo, se prioriza la creación de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional, garantizando una cooperación fluida y coherente entre las diversas agencias de control del Partido, así como las instituciones encargadas de la inspección, investigación, fiscalía, tribunales y ejecución de sentencias, siempre dentro de sus competencias.

El plan también subraya la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la recepción y gestión de denuncias, especialmente en casos relacionados con la corrupción y prácticas negativas. Se fomentará la participación activa de la ciudadanía, los medios de comunicación y otras organizaciones sociales en la supervisión, conforme a la ley.

La supervisión del cumplimiento de la legislación en los procesos de recepción y resolución de información sobre delitos será reforzada, con énfasis en corregir cualquier deficiencia o violación en la transmisión de esta información entre las entidades competentes. Además, el plan señala la digitalización como una prioridad clave, con la meta de modernizar los procedimientos y crear sistemas de datos compartidos entre las autoridades.

Por otro lado, el plan propone evaluar la labor de inspección y supervisión entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2025, enfocándose en sectores vulnerables como la gestión de tierras, recursos naturales y minerales; las inversiones públicas; las finanzas, la banca y los impuestos; y los sistemas de salud, educación y seguridad social.

Los resultados de esta evaluación permitirán definir orientaciones, tareas y soluciones para la supervisión hasta 2030, alineadas con los objetivos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción y los Fenómenos Negativos.

Entre las principales medidas del plan se destacan el fortalecimiento del liderazgo del Partido, la mejora del marco institucional y legal, la intensificación de la cooperación intersectorial e internacional, la mejora del personal encargado de la supervisión, y la promoción de la digitalización en los procesos relacionados con la lucha contra la corrupción./.