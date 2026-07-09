Vietnam refuerza el cumplimiento de compromisos internacionales

Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, presidió hoy una reunión interministerial para revisar y acelerar la implementación de los compromisos y acuerdos internacionales, con el objetivo de fortalecer la disciplina de ejecución, resolver oportunamente las dificultades y aprovechar mejor los recursos externos para el desarrollo del país.



Se trata del primer encuentro bajo el nuevo mecanismo de coordinación destinado a cumplir las orientaciones del Partido y del Gobierno sobre la supervisión y ejecución de los compromisos internacionales.



Según este mecanismo, la Cancillería coordinará con los organismos competentes la revisión periódica de la implementación de los compromisos y acuerdos, y presentará informes al Buró Político, al Primer Ministro y al Comité Directivo Central sobre Relaciones Exteriores e Integración Internacional.



Hoai Trung destacó que el seguimiento de los compromisos internacionales se ha convertido en una tarea política importante. Por primera vez, la misión de “revisar, supervisar, impulsar y aplicar eficazmente los compromisos y acuerdos internacionales” fue incluida en los Documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, reflejando la determinación de pasar de una política centrada en la firma de acuerdos a una orientada a resultados concretos.



Subrayó que los compromisos internacionales deben convertirse en recursos para el desarrollo nacional, con responsabilidades, plazos y resultados claramente definidos. También pidió detectar a tiempo las dificultades y evitar una asignación poco clara de responsabilidades durante la implementación.



Según el informe presentado en la reunión, desde el inicio del XIII mandato del Congreso Nacional del Partido, Vietnam ha firmado más de mil 400 compromisos y acuerdos internacionales, incluidos más de 350 nuevos acuerdos desde comienzos de 2026 en el marco de actividades diplomáticas de alto nivel.



Esta cartera ha establecido mecanismos de coordinación intersectorial, puesto en marcha un sistema digital de seguimiento y actualizado más de mil compromisos y acuerdos no clasificados como secretos de Estado, facilitando su supervisión y evaluación en tiempo real.



Los participantes valoraron estos avances, aunque señalaron algunos desafíos, como la actualización insuficiente de datos y la necesidad de mejorar la calidad de los informes para reflejar mejor los avances, resultados y obstáculos.



Hoai Trung pidió a los ministerios, sectores y localidades fortalecer la disciplina de ejecución, actualizar regularmente la información, mejorar la coordinación y resolver de manera oportuna los problemas surgidos.



La Cancillería continuará coordinando con los organismos nacionales y las representaciones vietnamitas en el extranjero para impulsar la implementación efectiva de los compromisos internacionales, movilizar recursos externos y contribuir al desarrollo rápido y sostenible de Vietnam.



La reunión representa un nuevo paso hacia una gestión más sistemática y eficiente de los compromisos internacionales, transformándolos en recursos concretos para el desarrollo nacional y la mejora del papel y prestigio internacional de Vietnam./.