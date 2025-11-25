Vietnam refuerza cooperación educativa con Japón

Hanoi (VNA) – El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang, recibió el 24 de noviembre a Ozeki Kenji, director del Instituto Matsushita de Gobierno y Gestión (MIGM) de Japón, quien se encuentra de visita en el país indochino.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang, habla en la cita (Fuente: baoquocte.vn)



En la cita, Dang Hoang Giang destacó el sólido avance de las relaciones bilaterales, especialmente desde que en noviembre de 2023 ambos países elevaron su vínculo a una Asociación Estratégica Integral para la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.



El vicecanciller elogió al MIGM como una institución educativa de prestigio en Japón, reconocida por formar a numerosos líderes, y subrayó la importancia de desarrollar recursos humanos de alta calidad para acompañar el crecimiento rápido y sostenible de Vietnam.



Para fortalecer la cooperación educativa, Dang Hoang Giang propuso varias iniciativas: enviar profesores japoneses a Vietnam, facilitar estudios de estudiantes y funcionarios vietnamitas en el MIGM, ofrecer formación continua al personal docente, capacitar jóvenes emprendedores basándose en modelos japoneses, y fomentar intercambios y talleres conjuntos entre instituciones vietnamitas y el instituto japonés.

Por su parte, Ozeki Kenji destacó el interés del instituto por Vietnam y elogió los logros del país, especialmente en economía y relaciones exteriores. También manifestó su convicción de que los estudiantes del MIGM servirán como un puente para fortalecer la amistad entre Vietnam y Japón.



Además, aseguró que el instituto promoverá activamente el entendimiento mutuo y la cooperación con Vietnam, en especial en educación y en la formación de recursos humanos de alto nivel./.