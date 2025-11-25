Noticieros
Vietnam refuerza cooperación educativa con Japón
Hanoi (VNA) – El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang, recibió el 24 de noviembre a Ozeki Kenji, director del Instituto Matsushita de Gobierno y Gestión (MIGM) de Japón, quien se encuentra de visita en el país indochino.
En la cita, Dang Hoang Giang destacó el sólido avance de las relaciones bilaterales, especialmente desde que en noviembre de 2023 ambos países elevaron su vínculo a una Asociación Estratégica Integral para la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.
El vicecanciller elogió al MIGM como una institución educativa de prestigio en Japón, reconocida por formar a numerosos líderes, y subrayó la importancia de desarrollar recursos humanos de alta calidad para acompañar el crecimiento rápido y sostenible de Vietnam.
Para fortalecer la cooperación educativa, Dang Hoang Giang propuso varias iniciativas: enviar profesores japoneses a Vietnam, facilitar estudios de estudiantes y funcionarios vietnamitas en el MIGM, ofrecer formación continua al personal docente, capacitar jóvenes emprendedores basándose en modelos japoneses, y fomentar intercambios y talleres conjuntos entre instituciones vietnamitas y el instituto japonés.
Por su parte, Ozeki Kenji destacó el interés del instituto por Vietnam y elogió los logros del país, especialmente en economía y relaciones exteriores. También manifestó su convicción de que los estudiantes del MIGM servirán como un puente para fortalecer la amistad entre Vietnam y Japón.
Además, aseguró que el instituto promoverá activamente el entendimiento mutuo y la cooperación con Vietnam, en especial en educación y en la formación de recursos humanos de alto nivel./.