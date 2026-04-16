Vietnam refuerza capacitación del personal con apoyo japonés

La viceprimer ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra recibe a Honna Hitoshi, presidente y director general de Erex, una de las principales empresas de energía de biomasa de Japón. Fuente: VGP

La viceprimer ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra recibió hoy en Hanoi a Honna Hitoshi, presidente y director general de Erex, una de las principales empresas de energía de biomasa de Japón.



En sus palabras, Thanh Tra expresó su confianza en que Erex continúe cosechando muchos éxitos en sus actividades de producción y comerciales, contribuyendo positivamente al desarrollo económico tanto de Japón como de Vietnam.



Al destacar un programa de formación del personal implementado a partir de 2022 por el Ministerio del Interior de Vietnam y el grupo japonés, declaró que, a través de este plan, cerca de 300 funcionarios y líderes locales de Vietnam han sido enviados al país del sol naciente para estudiar y recibir capacitación.



Tras la formación, este equipo se ha desarrollado un buen desempeño a nivel de base; aproximadamente el 60% de los funcionarios jóvenes ha designado a puestos superiores, lo que demuestra la eficacia práctica del programa, afirmó.



De acuerdo con la dirigente, las tareas de formación y desarrollo de personal para los Ministerios, ramas y localidades se consideran una labor importante del Gobierno vietnamita.



Los programas prácticos de cooperación internacional, como el que se mantiene con Erex, han contribuido a mejorar la calidad de los cuadros y a satisfacer las necesidades de desarrollo del país indochino de la nueva era, alabó.



A la vez, Honna Hitoshi subrayó que su entidad desea continuar la colaboración con Vietnam en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Tras afirmar que la formación de recursos humanos es una actividad a largo plazo y un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, dijo que Erex seguirá manteniendo y ampliando los programas de cooperación, contribuyendo así de forma práctica al progreso socioeconómico de Vietnam./.