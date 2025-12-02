Vietnam refuerza acciones para eliminar la tarjeta amarilla de la Comisión Europea

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Tran Hong Ha, subjefe del Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), presidió hoy la 24 reunión de la entidad, celebrada en línea con 21 provincias y ciudades costeras.



Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



En sus palabras, Hong Ha enfatizó que el mes pico nacional contra la IUU ha terminado, pero el objetivo establecido después de más de ocho años de eliminar la "tarjeta amarilla " impuesta por la Comisión Europea (CE) a las exportaciones acuáticas no se ha logrado, requiriendo así acciones más drásticas en el próximo tiempo.



A partir de la fecha hasta el 15 de diciembre vence el plazo importante para completar las tareas y resolver las cuestiones pendientes relacionadas con la prevención y el control de la pesca IUU, reiteró.



Los Ministerios y ramas pertinentes siguen examinando y evaluando cuidadosamente los datos sobre los buques pesqueros que violan las regulaciones, especialmente los capturados por realizar las actividades ilegales e invasión de las aguas territoriales de otros países; así como explican claramente la diferencia entre los datos proporcionados por Vietnam y los de la CE, y aclaran las razones objetivas, instó.



Las localidades son responsables de gestionar las infracciones administrativas y penales en caso de detención de barcos pesqueros en el extranjero y las agencias deben proporcionar facturas, actas de confiscación de bienes, licencias revocadas y fotografías que acrediten que la gestión se ha llevado a cabo en su totalidad, enfatizó.



Al mismo tiempo, remarcó que el objetivo es gestionar el 100% de las violaciones, siendo abiertos y transparentes con la CE y la comunidad internacional.



En consecuencia, resulta necesario realizar una inspección exhaustiva, no solo en el papel sino también en el campo, evaluando los datos sobre los casos que se han manejado penal y administrativamente, especialmente la instalación y el mantenimiento de conexiones con el sistema de monitoreo VMS y la realización de sanciones, entre otros, exigió.



Respecto a la Base de datos nacional sobre pesca (VNFishbase), el subjefe del Gobierno indicó que esta semana, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente presidirá la revisión, desarrollo y perfeccionamiento del Reglamento sobre explotación y gestión de datos, y mejoramiento de los procesos relacionados.



El dirigente encargó a los grupos Viettel y VNPT coordinar con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para revisar VNFishbase y construir una base de datos nacional integral, que incluya la explotación y la agricultura.



En cuanto a las normas internacionales sobre la industria, urgió a los Ministerios, ramas y la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Productos del Mar (VASEP) que sigan revisando y modificando la Ley de Pesca para asegurar la armonía con los requisitos legales de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.



La revisión debe ser completa y no omitida, y al mismo tiempo, buscan proponer emitir una Resolución Gubernamental sobre la protección del medio ambiente, la gestión de la industria pesquera, garantizando que los derechos y obligaciones de las personas se implementen de conformidad con la ley y cumplan con los requisitos internacionales, con el fin de resolver a fondo los conflictos legales y técnicos con las regulaciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, puntualizó./.