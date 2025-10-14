Vietnam recibe ayuda de emergencia de Japón para las víctimas de las inundaciones

Hanoi (VNA) El Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente recibió hoy en el aeropuerto de Noi Bai, Hanoi, una ayuda internacional enviada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) destinada a las personas afectadas por las inundaciones en Bac Ninh.

JICA apoya bienes esenciales a la población de Bac Ninh (Foto: Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales)





Esta es la primera asistencia internacional que llega a las localidades dañadas por las tormentas n.° 10 y n.° 11. El Departamento de Gestión de Diques de Vietnam coordinará con los donantes y las autoridades locales para distribuir los suministros de socorro.



La ayuda incluye 40 dispositivos de filtración de agua, 5.100 juegos de mantas, 1.000 tanques de plástico para agua y 50 lonas multiuso, que serán entregados en Bac Ninh la mañana del 14 de octubre.



Durante la ceremonia de entrega, el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo vietnamita por las pérdidas y daños causados por las recientes inundaciones, especialmente en las regiones norte y centro-norte del país.



Ante el aumento de desastres naturales inusuales en Vietnam, el Gobierno japonés, a través de sus programas de ayuda, seguirá apoyando al país para fortalecer su capacidad de prevención y control de desastres, así como su adaptación al cambio climático.



El Departamento de Gestión de Diques también se encargará de coordinar y distribuir ayuda humanitaria proveniente de otros países y organizaciones, como Australia, Rusia, el Centro de Coordinación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para la Asistencia Humanitaria (Centro AHA) y diversas entidades internacionales.



Esta ayuda cubrirá necesidades básicas, equipos de filtración de agua, artículos para el hogar, reparaciones de viviendas y asistencia económica para las provincias más afectadas del norte./.