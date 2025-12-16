Vietnam recibe al turista internacional número 20 millones en 2025

An Giang, Vietnam (VNA)- En el aeropuerto internacional de Phu Quoc, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en colaboración con el Comité Popular de la provincia de An Giang y el Sun Group, celebraron el 15 de diciembre una ceremonia para recibir al turista internacional número 20 millones, un hito histórico que se registra por primera vez después de 65 años de desarrollo del sector turístico.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong (vestido negro),dirigentes del Comité Popular Provincial de An Giang, dan la bienvenida a Karolina Agnieszka, de Polonia, la turista internacional número 20 millones en visitar Vietnam. Foto: Cong Dat/VNP

El avión que transportaba a un grupo de turistas internacionales, incluido la turista internacional número 20 millones en visitar Vietnam, aterrizó en el aeropuerto de Phu Quoc. Foto: Cong Dat/VNP Karolina Agnieszka de Polonia (camisa blanca) es la turista internacional número 20 millones en visitar Vietnam en 2025. Foto: Cong Dat/VNP La visitante internacional número 19.999.999 fue la Sra. Milena Katarzyna Ciesielska y el número 20.000.001 fue el Sr. Karol Krzysztof Ciesielski. Foto: Cong Dat/VNP



El turista número 20 millones fue Karolina Agnieszka, de nacionalidad polaca. La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo con actuaciones de arte tradicional y la entrega de certificados y obsequios a tres turistas especiales: el número 19.999.999, el 20.000.000 y el 20.000.001.



La visitante número 20 millones recibió un paquete de regalos valorado en casi 500 millones de VND (19,2 mil dólares), mientras que los otros dos turistas recibieron obsequios por un valor superior a los 200 millones de VND cada uno. Todos los pasajeros del vuelo también recibieron flores y boletos para el espectáculo "Kiss of the Sea".

En su discurso, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ho An Phong, destacó que la llegada de 20 millones de turistas internacionales este año es una prueba de la fuerte recuperación y el crecimiento continuo del sector turístico de Vietnam tras la pandemia de COVID-19.



Desde que se reabrió completamente el 15 de marzo de 2022, la cantidad de excursionistas extranjeros ha aumentado de 12,6 millones en 2023 a 17,6 millones en 2024. Se espera que en 2025 se superen los 21 millones de turistas, superando los niveles anteriores a la pandemia en 2019.



Con una tasa de crecimiento de aproximadamente el 21%, el turismo de Vietnam ha sido clasificado por la ONU Turismo entre los países con mayor crecimiento en el mundo. En 2025, Vietnam también fue reconocido por los World Travel Awards como el "Destino líder de Patrimonio Mundial" por sexta vez y el "Destino líder en Asia" por séptima vez./.