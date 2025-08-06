Noticieros
Vietnam recibe a 12,2 millones de turistas extranjeros en los primeros siete meses de 2025
Hanoi (VNA) – Vietnam recibió a 1,56 millones de visitantes internacionales en julio de 2025, lo que representa un aumento del 6,8% en comparación con el mismo mes de 2024.
En los primeros siete meses del año, el país registró un total de 12,2 millones de llegadas internacionales, lo que supone un incremento interanual del 22,5%, según los datos publicados el 6 de agosto por la Administración Nacional de Turismo de Vietnam.
Aunque julio es tradicionalmente una temporada baja para el turismo internacional, el número de llegadas aumentó un 6,8% respecto a junio de 2025. En particular, las llegadas procedentes de Europa se dispararon un 38%. Este crecimiento significativo se atribuye al relajamiento de las políticas de visado y a las campañas de promoción turística realizadas en seis países europeos: Francia, Italia, Suiza, Polonia, República Checa y Alemania.
En cuanto a los medios de entrada, 10,4 millones de visitantes llegaron por vía aérea, lo que representa el 85,1% del total y un aumento del 23,8% en comparación con el año anterior. Por vía terrestre ingresaron 1,6 millones de personas (13,4%, +15,8 %) y por vía marítima llegaron 183.900 turistas (1,5%, +11,1%).
Entre los principales mercados emisores, China se mantuvo a la cabeza con 3,1 millones de visitantes, equivalente al 25,5% del total, seguida por Corea del Sur con 2,5 millones (20,7%). Le suceden Taiwán (China) con 737.000 visitantes, Estados Unidos con 522.000 y Japón con 380.000.
El top 10 también incluye a Camboya, India, Australia, Rusia y Malasia. Rusia es actualmente el principal mercado europeo emisor de turismo hacia Vietnam, ocupando el noveno lugar en la clasificación general./.