Vietnam recibe a 12,2 millones de turistas extranjeros en los primeros siete meses de 2025

Hanoi (VNA) – Vietnam recibió a 1,56 millones de visitantes internacionales en julio de 2025, lo que representa un aumento del 6,8% en comparación con el mismo mes de 2024.

El templo, en el monte Sam, es un destino turistico emblematico de la provincia de An Giang. Foto: Nguyen Luan/VNP

En los primeros siete meses del año, el país registró un total de 12,2 millones de llegadas internacionales, lo que supone un incremento interanual del 22,5%, según los datos publicados el 6 de agosto por la Administración Nacional de Turismo de Vietnam.

Aunque julio es tradicionalmente una temporada baja para el turismo internacional, el número de llegadas aumentó un 6,8% respecto a junio de 2025. En particular, las llegadas procedentes de Europa se dispararon un 38%. Este crecimiento significativo se atribuye al relajamiento de las políticas de visado y a las campañas de promoción turística realizadas en seis países europeos: Francia, Italia, Suiza, Polonia, República Checa y Alemania.

En cuanto a los medios de entrada, 10,4 millones de visitantes llegaron por vía aérea, lo que representa el 85,1% del total y un aumento del 23,8% en comparación con el año anterior. Por vía terrestre ingresaron 1,6 millones de personas (13,4%, +15,8 %) y por vía marítima llegaron 183.900 turistas (1,5%, +11,1%).

Entre los principales mercados emisores, China se mantuvo a la cabeza con 3,1 millones de visitantes, equivalente al 25,5% del total, seguida por Corea del Sur con 2,5 millones (20,7%). Le suceden Taiwán (China) con 737.000 visitantes, Estados Unidos con 522.000 y Japón con 380.000.

El top 10 también incluye a Camboya, India, Australia, Rusia y Malasia. Rusia es actualmente el principal mercado europeo emisor de turismo hacia Vietnam, ocupando el noveno lugar en la clasificación general./.