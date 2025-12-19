Vietnam rechaza evaluaciones no objetivas e inexactas sobre su situación real de religión

Hanoi, (VNA) – Vietnam rechaza las valoraciones no objetivas e inexactas sobre su situación real incluidas en el Informe de actualización sobre el país indochino elaborado por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), publicado el 9 de diciembre, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Al responder a preguntas de la prensa relacionadas con el informe de actualización de la USCIRF sobre Vietnam, la vocera subrayó que la política constante de Vietnam es respetar y garantizar el derecho a la libertad de creencias y religión.

En Vietnam, nadie es discriminado por motivos de religión o creencias; las actividades de las organizaciones religiosas están garantizadas de conformidad con las disposiciones de la ley, subrayó, y añadió que esto se expresa claramente en la Constitución de 2013 y en el sistema legal de Vietnam, y se respeta en la práctica.

Sostuvo que las políticas, los esfuerzos y los logros de Vietnam para garantizar los derechos humanos, incluida la libertad de creencias y religión, han sido reconocidos y muy apreciados por muchos países.

“Hemos estado y continuaremos discutiendo con la parte estadounidense sobre temas de interés común con un espíritu de apertura, franqueza y respeto mutuo para contribuir a promover la asociación estratégica integral para la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible entre ambos países”, concluyó./.