Vietnam realiza contribuciones sustantivas para promover la aplicación efectiva de la UNCLOS

Nueva York (VNA) - Durante el último año, Vietnam ha realizado importantes aportes a la agenda oceánica mundial y a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas, habla en la cita (Fuente: VNA)

Así lo afirmó el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el debate plenario anual sobre océanos y derecho del mar de la Asamblea General de esta organización internacional, que se celebró los días 8 y 9 de diciembre con el fin de evaluar la cooperación y los avances logrados durante el último año en la gobernanza oceánica y la aplicación de la UNCLOS.

En la sesión, que contó con la participación de numerosos representantes de los Estados miembros, de los órganos constituidos en virtud de la Convención y de diversas organizaciones internacionales y regionales, el embajador Do Hung Viet saludó los progresos positivos en la gobernanza mundial de los mares y océanos.

Destacó el éxito de la Tercera Conferencia de los Océanos de la ONU (UNOC3), celebrada en junio de 2025, en la promoción del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14; la próxima entrada en vigor del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ) en enero de 2026; así como la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2025, que clarifica las obligaciones de los Estados en la protección del medio marino y la respuesta al cambio climático.

El embajador reafirmó el reconocimiento de Vietnam a los resultados alcanzados por los mecanismos establecidos en virtud de UNCLOS, como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS), además de otros procesos de debate en el marco de la ONU durante 2025.

Señaló que estos esfuerzos, junto con las contribuciones conjuntas de los Estados miembros, han favorecido avances significativos en la gobernanza oceánica a todos los niveles.

De acuerdo con el diplomático, en UNOC3, Vietnam registró varios compromisos voluntarios sobre gestión marina, administración pesquera y reducción de la contaminación del medio marino. La nación indochina también se situó entre los primeros países en firmar y ratificar el Acuerdo BBNJ, contribuyendo a alcanzar el umbral de 60 ratificaciones necesario para su entrada en vigor.

Desde junio de 2025, como presidente del 35.º período de sesiones de la Reunión de los Estados Partes en UNCLOS (SPLOS 35), Vietnam ha trabajado con otros países para discutir y aprobar decisiones dirigidas a mejorar la eficacia de los órganos creados por la Convención.

La presentación, por primera vez, de un candidato vietnamita al cargo de juez del ITLOS para el período 2026–2035 constituye una clara muestra del compromiso del país con la promoción de la interpretación y aplicación integral de la UNCLOS.

En cuanto a la situación en el Mar del Este, el embajador subrayó la importancia de la paz y la estabilidad para el desarrollo y la prosperidad regionales, y reiteró la postura coherente de Vietnam de resolver todas las disputas por medios pacíficos, en conformidad con el derecho internacional, incluida la UNCLOS.

Exhortó a las partes a cumplir plena y seriamente sus obligaciones bajo la Convención, respetar e implementar la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), actuar con moderación y mantener los procesos diplomáticos y jurídicos.

Reafirmó, además, el compromiso de Vietnam de aplicar íntegramente la DOC y trabajar activamente con los países involucrados para construir un Código de Conducta (COC) efectivo, sustantivo y conforme con el derecho internacional

En la sesión, la Asamblea General aprobó cuatro resoluciones sobre océanos y derecho del mar, pesca sostenible, el Acuerdo BBNJ y la convocatoria de la Cuarta Conferencia de los Océanos de la ONU (UNOC4).

Por primera vez, Vietnam copatrocinó las cuatro resoluciones, lo que reafirma su participación cada vez más activa y amplia en los foros multilaterales sobre océanos y derecho en el mar./.