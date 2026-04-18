Vietnam realiza contribuciones sustantivas en la 152ª Asamblea de la UIP

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, interviene en el debate general de la UIP-152. Foto: Doan Tan - VNA

La delegación vietnamita encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Tran Thanh Man, que asistió a la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en la ciudad turca de Estambul, mostró una participación proactiva, activa y responsable, con aportes sustantivos al éxito general del evento.

Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, en una entrevista con la prensa sobre los resultados de la asistencia del titular del Legislativo de Vietnam en el mencionado evento.

Según el vicecanciller, en el debate general, el presidente del Parlamento pronunció un discurso en el que realizó una evaluación integral de la situación mundial, caracterizada por desarrollos complejos y sin precedentes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, se reúne con el presidente italiano, Sergio Mattarella. Foto: Doan Tan - VNA

En ese contexto, el líder parlamentario subrayó que la comunidad internacional aún tiene motivos para confiar en el futuro mediante el fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación en los niveles global y regional, así como a través de acciones concretas de cada país basadas en el respeto al derecho internacional, en favor de la paz y el desarrollo.

El dirigente vietnamita propuso tres orientaciones principales para elevar la cooperación interparlamentaria: promover el diálogo y la construcción de confianza; perfeccionar los marcos jurídicos y fortalecer la supervisión de los compromisos internacionales; y garantizar una aplicación justa e igualitaria de la ley.

En el marco de la Asamblea, la delegación vietnamita participó activamente en múltiples mecanismos de la UIP, incluidos el Consejo Directivo, los comités permanentes, el Foro de Mujeres Parlamentarias, el Foro de Jóvenes Parlamentarios, la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos (ASGP), el Grupo Geopolítico de Asia-Pacífico (APG) y el Grupo ASEAN+3. Asimismo, asistió a un coloquio sobre la Convención de Hanoi sobre la lucha contra la ciberdelincuencia y contribuyó a la elaboración de diversos documentos de la Asamblea.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, se reúne con el secretario general de la UIP, Martin Chungong. Foto: Doan Tan - VNA

Vietnam también asumió la presidencia del Grupo ASEAN+3 para la próxima Asamblea de la UIP-153 y presentó una iniciativa sobre el fortalecimiento de la resiliencia y la autonomía estratégica de las economías, destacando el papel de los parlamentos en el perfeccionamiento institucional, el apoyo a las empresas y el enfoque centrado en las personas. Estas propuestas fueron altamente valoradas por muchas delegaciones, reafirmando la imagen de Vietnam como socio activo y responsable en la promoción del multilateralismo.

En el margen del evento, el presidente de la Asamblea Nacional sostuvo reuniones bilaterales con líderes parlamentarios de varios países, contribuyendo a reforzar la confianza política y a promover la cooperación en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, defensa y seguridad. Los socios internacionales valoraron el papel de Vietnam en los mecanismos multilaterales y expresaron su interés en ampliar la cooperación con el país.

De acuerdo con el viceministro Dang Hoang Giang, junto con la participación en la UIP-152, la visita oficial a Italia y Turquía de Tran Thanh Man reviste una gran importancia en la implementación de las directrices de política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, contribuyendo a fortalecer las relaciones con socios clave, mejorar el entorno externo y movilizar recursos internacionales para el desarrollo nacional.

Hoang Giang aseguró que la gira ha ayudado a consolidar la confianza política con Italia y Turquía, impulsar la cooperación parlamentaria, económica y comercial, y ampliar la colaboración en nuevos ámbitos como transición verde, inteligencia artificial, ciencia, tecnología, y energía.

Las partes acordaron intensificar el intercambio de delegaciones y la coordinación en foros internacionales, con el objetivo de desarrollar relaciones cada vez más sustantivas, eficaces y sostenibles, en beneficio de los pueblos y de la paz y estabilidad regional y global, agregó el alto funcionario./.