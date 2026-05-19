Vietnam realiza con éxito la primera cirugía cerebral con paciente pediátrico despierto

El doctor Truong Thanh Tinh, jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital de la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh, realiza la evaluación postoperatoria del paciente pediátrico tras la intervención. (Foto: VNA)

El Hospital de la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh anunció hoy la realización con éxito de la primera cirugía cerebral con paciente despierto a un niño de 12 años en Vietnam, un hito médico que marca un avance significativo en la neurocirugía del país y abre nuevas posibilidades en el tratamiento de tumores cerebrales ubicados en áreas funcionales críticas.



Tras la intervención, el menor se encuentra consciente, en buen estado de recuperación y sin nuevos déficits neurológicos focales. Las imágenes postoperatorias confirman la extirpación casi total del tumor. El paciente continúa bajo seguimiento médico estrecho y con un plan terapéutico posterior para garantizar una recuperación integral.



El niño ingresó al hospital con cefaleas persistentes, episodios transitorios de debilidad en un lado del cuerpo y un episodio de pérdida breve de conciencia. Las evaluaciones médicas revelaron un tumor cerebral de gran tamaño localizado en una zona funcional crítica, directamente vinculada con el movimiento y el lenguaje.



El doctor Do Hong Hai, jefe de la Unidad de Neurocirugía Pediátrica del Departamento de Neurocirugía, explicó que el tumor se encontraba en una región extremadamente delicada del cerebro, donde cualquier intervención conlleva un alto riesgo de secuelas permanentes que podrían afectar la movilidad, la comunicación y la calidad de vida del paciente. Por ello, el objetivo del tratamiento no se limitaba a la extirpación del tumor, sino también a la preservación máxima de las funciones neurológicas.



Ante este desafío, el equipo médico optó por una craneotomía despierta, una técnica neuroquirúrgica avanzada empleada en lesiones próximas a áreas funcionales esenciales. Este procedimiento permite evaluar en tiempo real el habla y la movilidad del paciente durante la cirugía, facilitando la delimitación precisa de las zonas seguras de resección y reduciendo el riesgo de dañar estructuras neurológicas clave.



El doctor Truong Thanh Tinh, jefe del Departamento de Neurocirugía, señaló que la aplicación de esta técnica en niños exige un alto nivel de especialización y una coordinación estrecha entre múltiples disciplinas, entre ellas neurocirugía, anestesiología, cuidados intensivos, enfermería y apoyo psicológico. En el caso de un paciente de 12 años, la comprensión y cooperación del menor durante todo el procedimiento resultaron factores decisivos para el éxito de la intervención.



Asimismo, informó que desde 2025 el hospital ha realizado con éxito 12 cirugías cerebrales en pacientes adultos despiertos. La aplicación de esta técnica en pediatría confirma el avance del centro en el dominio de técnicas de neurocirugía funcional de alta complejidad, así como su capacidad para ampliar progresivamente el alcance de estos procedimientos hacia grupos de edad más jóvenes.



Según los especialistas, este tipo de intervención no solo incrementa la tasa de resección completa de tumores cerebrales en zonas de alto riesgo, sino que también contribuye de manera decisiva a preservar la función neurológica y la calidad de vida a largo plazo de los pacientes.



Los médicos reiteraron además la importancia de no subestimar síntomas neurológicos en niños, como cefaleas persistentes, debilidad transitoria en extremidades o episodios de pérdida de conciencia, ya que la detección precoz y la intervención oportuna resultan fundamentales para mejorar el pronóstico y proteger el desarrollo cerebral a largo plazo./.