Vietnam reafirma sus buenas relaciones tradicionales con Venezuela

Hanoi (VNA) - Vietnam mantiene buenas relaciones tradicionales con Venezuela y desea seguir promoviendo la cooperación dentro del marco de la asociación integral entre ambos países, declaró hoy la portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang.

La vocera ratificó esta postura al responder a la pregunta sobre el impacto de los recientes sucesos en Venezuela en la cooperación bilateral, durante una rueda de prensa ordinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, celebrada en Hanoi.

Al ser interrogada sobre la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de enero, en la que anunciaba la retirada de su país de 66 organizaciones internacionales y agencias de la Organización de las Unidas Unidas (ONU), Thu Hang comentó que Vietnam apoya el multilateralismo y valora el papel fundamental de las organizaciones multilaterales, especialmente de la ONU, en la gobernanza global y en la resolución de los problemas comunes del mundo, basándose en la Carta de la ONU y el derecho internacional.

"Esperamos que los países sigan promoviendo el multilateralismo y que contribuyan activamente al fortalecimiento de las instituciones multilaterales y del derecho internacional, en pro de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible a nivel global. Vietnam está dispuesto a participar y aportar en los mecanismos multilaterales, tanto globales como regionales dentro de sus capacidades", recalcó.

Por último, al ser consultada por un representante de la Embajada de Arabia Saudita en Hanoi sobre la situación en Yemen y las medidas tomadas por Riad y el Consejo Presidencial de Yemen para garantizar la seguridad y soberanía del país, la funcionaria indicó que Vietnam sigue de cerca los acontecimientos en Yemen.

"Hacemos un llamado a todas las partes a ejercer moderación y evitar acciones que compliquen aún más la situación. Es fundamental no usar ni amenazar con utilizar la fuerza, y fomentar el diálogo para crear un entorno favorable que permita alcanzar una solución política integral e inclusiva para Yemen, en conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU. De esta forma, se contribuirá activamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo mundial", subrayó la portavoz./.