Vietnam reafirma su responsabilidad al participar en Consejo de Paz para Gaza

El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung. (Fuente: VNA)

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, participará en la reunión inaugural del Consejo de Paz para Gaza, que se celebrará en Washington del 18 al 20 de febrero, por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Vietnam participa en este Consejo en calidad de miembro fundador, reafirmando así su papel proactivo y responsable en los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional a favor de la paz y el desarrollo.

En una entrevista concedida a la corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Washington, el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, señaló que, durante la sesión inaugural del 19 de febrero de 2026, el líder vietnamita intercambiará opiniones con los demás miembros del Consejo para definir las tareas y medidas destinadas a implementar el plan de paz para Gaza, de conformidad con la Resolución 2830 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La participación del máximo dirigente vietnamita no solo refleja el firme respaldo de Hanoi a las iniciativas internacionales en favor de la paz, sino también su voluntad de realizar contribuciones concretas a los procesos de solución de conflictos y de reconstrucción posterior a los mismos.

Según el embajador, la adhesión de Vietnam como miembro fundador del Consejo reviste un profundo significado diplomático. Como país que ha atravesado prolongadas guerras, Vietnam comprende plenamente el valor de la paz, la reconciliación y la reconstrucción.

El XIV Congreso Nacional del PCV estableció como orientación “participar de manera más proactiva y responsable en la solución de los asuntos comunes regionales e internacionales”, recordó, y enfatizó que la participación en el Consejo constituye una materialización concreta de esta directriz y contribuye a elevar el prestigio, la imagen y la posición de Vietnam en la escena internacional.

El embajador subrayó que esta participación representa tanto una responsabilidad como una oportunidad para que Vietnam comparta su experiencia práctica en el tratamiento de las secuelas de la guerra, la reconstrucción socioeconómica y la estabilización de la vida de la población.

Aunque no es un país rico, Vietnam dispone de valiosas enseñanzas en materia de alivio de las heridas de la guerra, desminado, desarrollo económico vinculado a la garantía de la seguridad social y promoción de la reconciliación nacional, señaló.

En el marco del Consejo, Vietnam desea cooperar estrechamente con los demás miembros para promover la paz y la reconstrucción de Gaza sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, garantizando los intereses legítimos de las partes concernidas, en particular los derechos e intereses legítimos del pueblo palestino, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Vietnam está dispuesto a aportar, dentro de sus capacidades, contribuciones humanas y materiales a las actividades de reconstrucción, recuperación socioeconómica y estabilización de las condiciones de vida de la población en Gaza, afirmó.

En cuanto al impacto de esta misión en las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, el diplomático consideró que, aunque se enmarca en un contexto multilateral, reviste una importancia notable para los vínculos bilaterales. La invitación directa del presidente Donald Trump al secretario general To Lam para participar en el Consejo como miembro fundador y asistir a la reunión inaugural demuestra la importancia que Washington concede al papel y a las contribuciones de Hanoi.

La participación del secretario general To Lam respalda los esfuerzos en favor de la paz en general y la iniciativa de reconstrucción de Gaza en particular, contribuyendo a profundizar la cooperación entre ambos países en el abordaje de cuestiones regionales y globales, conforme al espíritu de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Estados Unidos.

El embajador expresó su convicción de que esta misión ayudará a reforzar la confianza política, ampliar la cooperación sustantiva e insuflar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales en el futuro próximo./.