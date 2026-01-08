Vietnam reafirma su posición cada vez más elevada en escenario mundial, afirma secretario general del MIU

Hanoi (VNA) - En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana, Miguel Mejía, destacó que el proceso de renovación (Doi Moi) ha sido la base fundamental para la modernización y el exitoso posicionamiento de Vietnam como un actor primordial en el escenario internacional.



VNA: En este momento de balance y proyección hacia el nuevo año, ¿cómo valora usted los avances más relevantes de Vietnam en su desarrollo socioeconómico y en su papel internacional?



Miguel Mejía: Desde que la República Socialista de Vietnam, bajo las directrices del Partido Comunista, asumió importantes reformas en distintas áreas, su economía ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas cuatro décadas. El país ha logrado superar con éxito la etapa de inercia motivada por los impactos de las guerras pasadas y los desafíos derivados del complejo contexto de la posguerra, que en su momento limitaron sus relaciones externas.

Tras superar estas dificultades, los dirigentes del Partido y del Gobierno emprendieron un interesante y estratégico período de transformación política y económica, que abrió un amplio camino hacia la integración comercial, diplomática y cultural, permitiendo el sólido posicionamiento de Vietnam en el escenario regional y mundial que ostenta hoy, desempeñando un rol protagónico en la esfera internacional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe al secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana, Miguel Mejía. (Foto: VNA)

Un aspecto relevante en el nivel de desarrollo económico es la lucha contra la pobreza a la par de la lucha contra la corrupción y la reestructuración institucional partidaria optimizando las labores en el marco de las nuevas normativas económicas y políticas.



El Doi Moi es la base de la modernización y la liberación de la política económica de Vietnam, una exitosa iniciativa con la que se ha logrado el avance de nuevas políticas de reforma integral, mediante la transición de una economía centralizada orientada por el Estado hacia una economía orientada al libre mercado.



Vietnam es hoy un país industrializado con presencia empresarial de inversión extranjeras de Estados Unidos, Latinoamérica, la Unión Europea, Asia, entre otras regiones, alcanzando un gran posicionamiento en el mercado y la diplomacia internacional.



En todas estas iniciativas estratégicas que han impactado positivamente a lo interno del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el Gobierno y el Estado, cabe destacar como tributo y homenaje a su memoria y legado la labor política, diplomática y de Estado del fallecido secretario general Nguyen Phu Trong, nuestro gran amigo, cuya labor es continuada con inteligencia por el actual secretario general, To Lam.



VNA: En vísperas del próximo Congreso Nacional del PCV, un acontecimiento decisivo para la orientación estratégica del país, ¿cómo aprecia usted las prioridades y líneas de desarrollo que Vietnam está definiendo para la nueva etapa?



Miguel Mejía: En el marco de las políticas y tareas definidas por el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam que han marcado un nuevo rumbo en el quehacer integral del país, bajo la sabia conducción del PCV, reflejado en los avances del desarrollo socio económico y político, valoramos que el próximo XIV Congreso, que tendrá lugar del 19 al 25 de enero de 2026, es un relevante evento político en este momento de la coyuntura internacional, caracterizada por la complejidad y los cambios en el equilibrio de poder global.



Apreciamos que las prioridades y líneas de desarrollo serán fortalecidas, en el marco de los avances logrados y en marcha. Y que el pueblo vietnamita seguirá recibiendo y disfrutando los resultados de estas políticas decisivas que ha marcado el Doi Moi durante cuatro décadas y los 35 años de implementación de la Plataforma de construcción nacional en el período de transición al socialismo, así como los 5 años de implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, todo lo cual garantizará que las nuevas tareas resultantes se traducirán en el futuro seguro de la Patria del Presidente Ho Chi Minh en la nueva etapa.



VNA: Vietnam y la República Dominicana continúan fortaleciendo sus lazos de amistad y cooperación. Desde la perspectiva del MIU, ¿en qué ámbitos considera usted que ambos países y sus fuerzas políticas pueden profundizar la colaboración para contribuir al desarrollo y a la solidaridad internacional?



Miguel Mejía: Desde sus inicios el 7 de julio de 2005, las relaciones políticas y diplomáticas entre la República Dominicana, sus lazos de amistad y cooperación se han fortalecido en sus distintas etapas hasta su formalización el 25 de febrero de 2023, fecha en que tuve el honor de izar por primera vez la bandera dominicana en la capital vietnamita, Hanoi, en un lugar destacado en las cercanías del Mausoleo Ho Chi Minh.



Ese fortalecimiento se sustenta en que estas relaciones las hemos cuidado para que se desarrollen dentro de un marco institucional, de Gobierno a Gobierno. En el tiempo, han sucedido importantes acontecimientos que redundan en su afianzamiento, como ha sido la visita de importantes delegaciones de alto nivel entre ambos países, entre las que destacamos la del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en noviembre de 2024, derivándose en varios acuerdos relevantes para ambos países, cuya marcha está en proceso a través de las instituciones gubernamentales vinculantes.



En este orden, considero que ambos países y las respectivas fuerzas políticas, como nuestro Movimiento Izquierda Unida, que siempre ha estado fomentando estas relaciones y su éxito, pueden abonar esfuerzos conjuntos para la profundización y mayor desarrollo de estas relaciones y de la solidaridad entre ambos pueblos, así como de la solidaridad internacional tan necesaria en estos momentos.



La mejor manera de lograr esa profundización es la apertura de la Embajada de Vietnam en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en reciprocidad con el mismo paso dado por la Patria de nuestros independentistas y del primer presidente democrático de nuestro país, el profesor Juan Bosch, quien en medio de la guerra fría visitó Vietnam expresando amistad y solidaridad.



Asimismo, fomentar la presencia de empresas vietnamitas que inviertan en República Dominicana, como Viettel, Petrovietnam, Viglacera, VinFast (VinGroup), entre otras, así como el fortalecimiento interinstitucional gubernamental como los vínculos de cooperación entre los Ministerios de Agricultura, de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Educación en sus diferentes vertientes, de Cultura y el Ministerio de Defensa.



Este año que finaliza tuvimos la oportunidad de participar en dos eventos trascendentales, el 50 aniversario de la Reunificación de la Patria y el 80 aniversario de la Independencia de Vietnam, en los meses de abril y septiembre, respectivamente. Esta presencia abona al fortalecimiento de las tradicionales relaciones bilaterales entre el MIU y el PCV.



VNA: ¡Muchas gracias!