Vietnam reafirma su determinación de sancionar con rigor todas las violaciones relacionadas con la pesca ilegal

Hanoi (VNA) – En los últimos tiempos, Vietnam ha fortalecido y perfeccionado su marco jurídico en materia pesquera, con el objetivo de garantizar su eficacia y eficiencia, y al mismo tiempo, el país ha implementado numerosas medidas para prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), aplicando sanciones de manera estricta, transparente y conforme a la ley.





En todo el país, más de 28.000 buques pesqueros han instalado el sistema de monitoreo, lo que representa más del 99% del recuento (Foto: VNA)



Así lo afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pham Thu Hang, durante una rueda de prensa habitual de la Cancillería, en respuesta a preguntas de periodistas sobre los esfuerzos de Vietnam en la lucha contra la pesca IUU.



La posición de Vietnam respecto a la pesca IUU es firme y coherente, y ha sido reiterada en múltiples ocasiones, señaló y reiteró que el país mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible de la economía marítima, impulsando un sector pesquero que opere con una flota y métodos acordes con la capacidad de los recursos marinos, y cumpliendo plenamente con las normas internacionales sobre la erradicación de la pesca ilegal.



Recientemente, señaló, el primer ministro Pham Minh Chinh aprobó el “Plan de Acción para el Mes de la Operación Reforzada contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (IUU) y para promover el desarrollo sostenible de la industria pesquera de Vietnam”.



Las autoridades y localidades competentes han puesto en marcha - y continuarán implementando de forma regular - acciones de gestión, concienciación y educación, junto con diversas medidas concretas, para incentivar a los pescadores a respetar la legislación nacional y las zonas marítimas de otros países, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y otros tratados internacionales en los que Vietnam participa o es signatario, ratificó.



“Como miembro activo, proactivo y responsable de la comunidad internacional, Vietnam siempre está dispuesto a fortalecer la cooperación y compartir experiencias con otros países de la región y del mundo en la lucha contra la pesca ilegal, promoviendo una gestión pesquera eficaz y sostenible en cumplimiento del derecho internacional”, agregó./.