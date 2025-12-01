Vietnam reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación entre Asia y Europa

Budapest (VNA) – El embajador vietnamita en Hungría, Bui Le Thai, instó a las naciones de Asia y Europa a resolver sus diferencias por medios pacíficos, promoviendo el diálogo, el entendimiento mutuo y el respeto al derecho internacional.

El embajador vietnamita en Hungría, Bui Le Thai, habla en el VI Foro Político Asia-Europa en Hungría. (Foto: VNA)





Durante su intervención en la sesión plenaria del sexto Foro Político Asia-Europa (AEPF) en Budapest, Bui Le Thai presentó la evaluación de Vietnam sobre los acontecimientos globales y sus implicaciones para el desarrollo sostenible, así como los crecientes desafíos que enfrenta la cooperación multilateral.



El embajador subrayó que la paz, la estabilidad y la cooperación no solo son aspiraciones universales, sino condiciones esenciales para el desarrollo sostenible y la consolidación de una democracia genuina.



Reafirmó también el reconocimiento de Vietnam al papel de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos (ICAPP) en la promoción del diálogo interpartidario y la creación de un entorno interregional para el intercambio de políticas.



También destacó los esfuerzos de Vietnam en la construcción de una democracia socialista y los logros en la promoción de los derechos humanos durante casi cuatro décadas de proceso Doi Moi (Renovación).



Resaltó la elección de Vietnam al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2026-2028 como un reflejo del reconocimiento internacional al progreso del país, su protección de los derechos de su pueblo y sus aportes al avance democrático y social global.



Durante los debates sobre “Paz y democracia en Eurasia”, los delegados coincidieron en que el cambiante contexto global influye profundamente en la política nacional y la cooperación internacional. Destacaron al AEPF como un canal vital para la interacción entre Asia y Europa, fomentando la confianza y sentando bases para la paz, estabilidad, cooperación y democracia en ambas regiones.



También reconocieron los esfuerzos del Comité Permanente de la ICAPP y de los grupos políticos del Parlamento Europeo para promover la cooperación basada en el respeto mutuo, el derecho internacional y beneficios compartidos.



Como anfitrión del foro, el partido gobernante húngaro FIDESZ propuso una sesión especial titulada “Promoción del Diálogo y la Cooperación - Reunión de Instituciones de Investigación”, destinada a establecer un marco de colaboración entre think tanks y organismos de investigación política de los miembros de la AEPF.



En paralelo, Tailandia mantuvo conversaciones bilaterales con varios socios internacionales para impulsar la cooperación en el próximo período.



El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional Húngara expresó su intención de fortalecer la cooperación entre los partidos gobernantes y sus gobiernos.



Los líderes de la ICAPP animaron a Vietnam a mantener un papel activo en la promoción de la colaboración entre la ICAPP y los partidos miembros de la AEPF, contribuyendo a un entorno más pacífico, estable y próspero en Asia y Europa.



Establecida en 2017, la AEPF brinda una plataforma de cooperación entre la ICAPP y los grupos políticos del Parlamento Europeo, funcionando como un canal complementario clave para la ASEM y la mejora de la conectividad entre Asia y Europa./.