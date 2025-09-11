Vietnam reafirma su compromiso con la igualdad de género

Nueva York (VNA)- El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reafirmó el compromiso de Hanoi de colaborar estrechamente con ONU Mujeres, los Estados miembros y otros socios para garantizar que ninguna fémina o niña quede atrás.







El embajador Do Hung Viet (Fuente: VNA)

El representante diplomático vietnamita pronunció un discurso durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), que tuvo lugar del 9 al 10 de septiembre en Nueva York.



Hung Viet destacó que, en el contexto actual con el tiempo limitado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el nuevo Plan Estratégico de ONU Mujeres representa una reafirmación del compromiso global con la igualdad de género y subraya el papel esencial de esta Entidad en el sistema de desarrollo de Naciones Unidas.



El diplomático vietnamita enfatizó que la implementación del Plan debe basarse en un enfoque centrado en el desarrollo, respetando la soberanía de cada país y alineándose con sus prioridades, capacidades y contextos culturales e históricos. También es necesario que se integre a los esfuerzos de reforma de la ONU.



Subrayó además la importancia de reducir la brecha digital y promover el liderazgo femenino en la economía digital y la gobernanza de la inteligencia artificial.



En esta ocasión, el embajador felicitó a Sima Bahous por su reelección como directora ejecutiva de ONU Mujeres y expresó su agradecimiento por el continuo apoyo brindado a Vietnam, destacando especialmente la reciente aprobación del Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad para el año 2024.



Durante la reunión, los países miembros debatieron y aprobaron el Plan Estratégico de ONU Mujeres para el período 2026-2029./.