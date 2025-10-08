Vietnam reafirma su compromiso con la agenda “Mujeres, Paz y Seguridad”

Nueva York (VNA) - Vietnam reafirma su firme compromiso con la promoción de la agenda “Mujeres, Paz y Seguridad”, con el objetivo de garantizar que las mujeres no solo sean beneficiarias, sino también protagonistas en la construcción de una paz sostenible.

El ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen, representante permanente adjunto de Vietnam ante la ONU (Fuente: VNA)

Así lo comentó el ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen, representante permanente adjunto de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al intervenir en el debate abierto anual del Consejo de Seguridad de esta organización internacional, celebrado la víspera en Nueva York con motivo del 25.º aniversario de la Resolución 1325.

En la cita, Hoang Nguyen subrayó que las mujeres y niñas siguen siendo las más afectadas por los conflictos, mientras su participación en los procesos de paz aún es limitada.

El representante vietnamita aseguró que prevenir y abordar las raíces de los conflictos es la mejor forma de protección, y destacó la necesidad de colocar a las mujeres en el centro de las actividades de mantenimiento de la paz, reconciliación y reconstrucción postconflicto. Asimismo, instó a ampliar el acceso de las mujeres afectadas por la guerra al empleo, financiamiento, tecnología digital y protección social.

También reiteró que las mujeres vietnamitas siempre han desempeñado un papel importante a lo largo de la historia nacional, desde las luchas por la independencia hasta los actuales esfuerzos de desarrollo del país.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que, a un cuarto de siglo de la adopción de la Resolución 1325, los avances hacia la igualdad de género enfrentan graves desafíos en el contexto del aumento de los conflictos a nivel mundial, con 676 millones de mujeres viviendo cerca de zonas en guerra, la cifra más alta desde la década de 1990.

Guterres hizo un llamado a los países a garantizar que al menos el 15% del presupuesto para la paz se destine a promover la igualdad de género, incrementar la participación femenina en las fuerzas de mantenimiento de la paz y asegurar el rol de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz.

Representantes de varios países expresaron su preocupación ante el aumento de la violencia, el gasto militar y el número de mujeres y niñas víctimas en los conflictos, que se ha cuadruplicado en los últimos dos años. Los Estados solicitaron mejorar el acceso a servicios médicos, apoyo psicológico y financiación para las organizaciones dedicadas a la protección de las mujeres./.