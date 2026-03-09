Vietnam reafirma su compromiso con el desarme y la no proliferación de armas nucleares

Nueva York (VNA)- Las misiones permanentes de Vietnam y Kirguistán ante las Naciones Unidas (ONU) copresidieron recientemente un debate conmemorativo por el Día Internacional de Concienciación sobre el Desarme y la No Proliferación Nuclear.

El ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen habla en la cita (Fuente: VNA)

El evento contó con el copatrocinio y la coordinación de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), la Fundación para la Paz en la Era Nuclear (NAPF) y el programa Fronteras de la ciencia (FSP) de la Universidad de Columbia.

Durante la sesión, el ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen, encargado de negocios de la misión permanente de Vietnam ante la ONU, expresó su preocupación por el actual entorno de seguridad internacional. Destacó la importancia del proceso de desarme y llamó a los países a fortalecer la solidaridad y el multilateralismo con el fin de consolidar la confianza y la comprensión común sobre este tema.

El representante vietnamita reafirmó además la postura de principios y el firme compromiso de Vietnam con el desarme y la no proliferación nuclear, reflejado en su determinación de desempeñar de manera equilibrada, transparente e inclusiva la presidencia de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

El debate contó con la participación de cerca de 100 delegados, incluidos representantes de organismos de la ONU, Estados miembros, académicos y estudiantes de varias universidades importantes de la ciudad de Nueva York.

Durante el intercambio, los participantes coincidieron en la importancia del diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de la conciencia pública, especialmente entre los jóvenes, acerca de los efectos devastadores de las armas nucleares y del papel de la cooperación multilateral en los esfuerzos por eliminar permanentemente esta amenaza.

En particular, valoraron y expresaron su apoyo a Vietnam para que desempeñe con éxito la presidencia de la XI Conferencia de Examen del TNP, prevista para celebrarse en Nueva York entre abril y mayo de 2026.

En 2022, la resolución A/RES/77/51 de la Asamblea General de la ONU en su 77.º período de sesiones designó el 5 de marzo -fecha en la que el Tratado TNP entró en vigor en 1970- como el Día Internacional de Concienciación sobre el Desarme y la No Proliferación Nuclear. El objetivo es aumentar la comprensión pública sobre la importancia de estos procesos para la paz y la seguridad internacionales. La resolución también invita a los Estados miembros de la ONU, a las organizaciones internacionales, al público y a los medios de comunicación a conmemorar esta fecha mediante actividades educativas y de sensibilización comunitaria./.