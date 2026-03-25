Vietnam reafirma compromiso de fortalecer nexos ASEAN–Reino Unido

El vicecanciller vietnamita Dang Hoang Giang (derecha) recibe a Iain Frew, embajador del Reino Unido en Hanoi. Foto: VNA

Vietnam, en su rol de coordinador de las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Reino Unido para el periodo 2024–2027, continuará colaborando estrechamente con la parte británica para el desarrollo fructífero, integral, duradero y estratégico entre las partes, afirmó el vicecanciller Dang Hoang Giang, jefe de la delegación de Hanoi en la Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN (SOM ASEAN).



Al recibir el 24 de marzo en Hanoi a Iain Frew, embajador del Reino Unido en Vietnam, Hoang Giang sostuvo que el país indochino está impulsando activamente la elaboración del Plan de Acción ASEAN - Reino Unido para el periodo 2027–2031, centrándose en áreas prioritarias como economía, finanzas, transición verde, desarrollo sostenible, respuesta al cambio climático, innovación y cooperación marítima.



Respecto a las relaciones bilaterales, el viceministro valoró el apoyo del Reino Unido en la creación del centro financiero internacional en Vietnam y, asimismo, solicitó que la parte británica continúe compartiendo experiencias sobre la transición hacia energías limpias.



Por su parte, Iain Frew elogió el papel coordinador de Vietnam en las relaciones ASEAN - Reino Unido, así como el rol cada vez más activo del país indochino en la región y en el ámbito internacional. Reiteró su disposición de cooperar estrechamente para la implementación efectiva de las áreas de colaboración prioritarias entre ambos países.



En la reunión, las dos partes reconocieron los progresos positivos en las relaciones ASEAN-Reino Unido, especialmente en la implementación del Plan de Acción para el periodo 2022–2026, que ha alcanzado una tasa del 98,9%. Asimismo, coincidieron en que 2026, año que marca el quinto aniversario del establecimiento de la Asociación de Diálogo ASEAN–Reino Unido, representa una valiosa oportunidad para impulsar y profundizar la cooperación en una nueva etapa./.