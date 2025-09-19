Vietnam reafirma compromiso con el uso de tecnología nuclear para el desarrollo sostenible

Hanoi (VNA) – Vietnam reiteró su compromiso de cooperar estrechamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el aprovechamiento de la tecnología nuclear para el desarrollo sostenible.



El embajador Vu Le Thai Hoang, representante permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena, habla en la cita. (Foto: VNA)



El embajador Vu Le Thai Hoang, representante permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena, destacó este compromiso al intervenir en la sesión plenaria del 69.º período ordinario de la Conferencia General del OIEA.



Añadió que Vietnam se compromete a participar activamente en iniciativas internacionales como ZODIAC, sobre la lucha contra enfermedades zoonóticas; NUTEC Plastics, para la reducción de microplásticos oceánicos; Atoms4Food, en apoyo a la producción y seguridad alimentaria; y Rays of Hope, sobre prevención y tratamiento del cáncer.

Al elogiar los logros del organismo en la promoción del uso pacífico de la energía nuclear, el funcionario señaló que, en noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó la continuación del proyecto de energía nuclear de Ninh Thuan, una decisión trascendental para reforzar la infraestructura energética, garantizar la seguridad energética a largo plazo, promover las capacidades científicas y tecnológicas, y desarrollar una fuerza laboral altamente calificada.



Celebrada del 15 al 19 de septiembre en el Centro Internacional de Viena, la conferencia reunió a más de 2.000 altos funcionarios y delegados de 179 Estados miembros del OIEA para debatir cuestiones clave como la ciencia nuclear para el desarrollo sostenible, la seguridad y protección nuclear, y el fortalecimiento de la seguridad.



Al frente de la delegación vietnamita, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Le Xuan Dinh, se reunió con la directora general adjunta del OIEA, Karine Herviou (Seguridad y Protección Nuclear), y con el subdirector general Mikhail Chudakov (Energía Nuclear), con el objetivo de mantener la asistencia del organismo a proyectos importantes como la construcción de un nuevo reactor de investigación, la preparación para el despliegue de energía nuclear en el país indochino, el desarrollo de tecnología de reactores modulares pequeños, el fortalecimiento de la capacidad reguladora en materia de seguridad y protección nuclear, y la realización de evaluaciones de seguridad durante todo el ciclo de vida de las centrales nucleares.



Un punto destacado fue la firma, el 16 de septiembre, de un memorando de entendimiento entre la Agencia Vietnamita de Seguridad Radiológica y Nuclear y el Instituto Mundial de Seguridad Nuclear, que marcó un paso significativo en la cooperación internacional para reforzar la capacidad de seguridad nuclear y fomentar la colaboración regional.



Representantes del Instituto de Energía Atómica de Vietnam (VINATOM) también realizaron valiosas aportaciones, entre ellas la presentación de resultados de monitoreo de microplásticos marinos en el marco de la iniciativa NUTEC Plastics, que recibió una alta valoración por parte de la comunidad internacional. La participación resaltó el papel cada vez más proactivo y constructivo de Vietnam en los esfuerzos compartidos del OIEA hacia un mundo más seguro y sostenible./.