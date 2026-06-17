Vietnam reafirma compromiso con el fortalecimiento de lazos con Argentina

Hanoi (VNA) – La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, recibió hoy al embajador de Argentina en Hanoi, Marcos Antonio Bednarski, quien acudió a despedirse al concluir su misión diplomática en el país.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, recibe al embajador de Argentina en Hanoi, Marcos Antonio Bednarski (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, la subjefa del Estado reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la Asociación Integral con Argentina. Tras más de 50 años de relaciones diplomáticas y más de una década de implementación de este marco de cooperación, los vínculos bilaterales se han fortalecido y desarrollado de manera constante en diversos ámbitos.

Al felicitar al embajador por el exitoso cumplimiento de su mandato, Vo Thi Anh Xuan valoró sus importantes contribuciones al impulso de los intercambios de delegaciones a distintos niveles, el fortalecimiento de la cooperación entre ministerios, sectores y localidades, así como la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales, contribuyendo al desarrollo de la Asociación Integral entre ambos países.

Al destacar el papel de Vietnam en la ASEAN y de Argentina en América Latina, la vicepresidenta expresó su deseo de que ambas naciones continúen promoviendo la cooperación entre la ASEAN y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), además de facilitar las negociaciones de acuerdos comerciales entre el país indochino y ese bloque regional.

En cuanto a la cooperación bilateral, señaló que la economía, el comercio y la inversión siguen siendo pilares fundamentales de las relaciones bilaterales. Aunque el intercambio comercial ha registrado resultados positivos, aún existe un amplio potencial de cooperación, especialmente en el sector agrícola. Por ello, ambas partes deben seguir impulsando un comercio equilibrado, sostenible y mutuamente beneficioso.

La dirigente vietnamita propuso acelerar la finalización y puesta en marcha de los acuerdos aún en negociación, entre ellos el Convenio para Evitar la Doble Imposición, el Acuerdo de Transporte Aéreo y los acuerdos sobre cuarentena vegetal y animal, con el fin de crear un marco jurídico favorable para la cooperación económica, comercial y de inversión.

Asimismo, Vietnam desea fortalecer los vínculos entre asociaciones, empresas y localidades de ambos países, así como ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, educación y formación, cultura, turismo e intercambios entre los pueblos. La vicepresidenta también manifestó su deseo de recibir próximamente al presidente de Argentina en una visita a Vietnam en un momento apropiado.

Por su parte, Marcos Antonio Bednarski agradeció la recepción y compartió sus profundas impresiones sobre el país y el pueblo vietnamitas. Asimismo, destacó los avances de las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos político, económico-comercial, agrícola, educativo y cultural.

El diplomático afirmó que Argentina valora el papel y la posición de Vietnam en la ASEAN, y expresó su deseo de contar con el apoyo de Vietnam para la adhesión de Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

También manifestó el interés de su país en continuar promoviendo las negociaciones de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y el MERCOSUR. Según señaló, el aprovechamiento eficaz del potencial de cooperación contribuirá a profundizar y hacer más efectiva la relación bilateral en beneficio de los pueblos y empresas de ambos países./.

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