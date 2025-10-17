Vietnam ratifica el papel de Asia-Pacífico en la paz y el desarrollo sostenible

Washington (VNA) - El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, pronunció la víspera (hora local) el discurso principal en la inauguración del primer Diálogo Potomac, organizado por el Centro de Estrategia Asia-Pacífico en Washington DC.

El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, habla en el evento (Fuente: VNA)

En sus palabras, Quoc Dung destacó que la región Asia-Pacífico enfrenta profundas transformaciones políticas y económicas , con desafíos complejos como la competencia estratégica, el proteccionismo, las interrupciones en las cadenas de suministro, el cambio climático y la inseguridad no tradicional.

Sin embargo, esta región dinámica aporta más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y desempeña un papel clave en el crecimiento, la innovación y la integración económica internacional.

Resaltó que, para superar los “vientos en contra” actuales, las naciones deben fortalecer el diálogo, la cooperación y el respeto al derecho internacional, además de liderar la transformación digital, la innovación, el desarrollo verde e inclusivo.

También reconoció la importancia crucial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para promover la cooperación multilateral, mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

El embajador informó que en 2027 Vietnam asumirá por tercera vez la presidencia de APEC, con el tema “Conectando y construyendo economías inclusivas y resilientes”, en la isla de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang.

Como país anfitrión, Vietnam se compromete a colaborar estrechamente con Estados Unidos y los demás miembros para abordar desafíos comunes, promover el diálogo y fortalecer la cooperación multilateral, orientados hacia un mundo pacífico, próspero y sostenible para todos.

Tras la apertura, el foro continuó con cuatro sesiones de debate sobre los retos, oportunidades y soluciones para la región Asia-Pacífico.

El Diálogo Potomac 2025, bajo el tema “Reduciendo brechas: el papel crucial de Asia-Pacífico en la seguridad y estabilidad económica global”, busca fomentar un diálogo abierto, inclusivo y sustantivo entre los actores involucrados, para fortalecer la comprensión, cooperación y responsabilidad compartida. El objetivo es promover la colaboración para enfrentar eficazmente los desafíos y aprovechar las oportunidades en la región.

El evento reunió a más de 100 delegados, incluidos embajadores y representantes de los países miembros de APEC en Estados Unidos, académicos de centros de investigación de políticas, exfuncionarios gubernamentales y empresas estadounidenses y de la región Asia-Pacífico./.