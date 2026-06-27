Vietnam ratifica determinación nacional de construir comunidades libres de drogas

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, en coordinación con el Comité Popular de Hanoi, organizó hoy en esta capital un gran mitin en respuesta al Mes de Acción para la Prevención y el Control de las Drogas, bajo el lema “Determinación conjunta para construir comunas, barrios y zonas especiales libres de drogas”.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, lanza movimiento nacional para construir comunas, barrios y zonas especiales libres de drogas. (Foto: VNA)





El evento político y social se conectó a través de la televisión nacional desde el punto principal, ubicado en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc del barrio capitalino de Hoan Kiem, hacia múltiples sedes de transmisión directa en 33 provincias y ciudades, abarcando además a un total de 3.321 comunas, barrios y zonas especiales a lo largo de todo el territorio del país sudeste asiático.



Al inaugurar la movilización masiva, la viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, quien funge además como presidenta del Comité Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, las Drogas y la Prostitución, expresó su profundo reconocimiento y gratitud hacia las Fuerzas de la Seguridad Popular, los Guardias Fronterizos y las autoridades pertinentes por su valentía, dedicación y sacrificios en este frente de combate de vital importancia para la seguridad nacional.

La subjefa de Ejecutivo elogió el empeño de los ministerios, sectores y comités populares en todos los niveles, así como la respuesta proactiva de los ciudadanos, factores que permitieron mantener la iniciativa estratégica en la neutralización de redes criminales transnacionales, al tiempo que impulsaron transformaciones positivas en la desintoxicación, la gestión posterior a la rehabilitación de los usuarios de sustancias prohibidas y la cooperación internacional.



Tras destacar los logros institucionales, la alta funcionaria advirtió que el crimen organizado de narcóticos opera con métodos cada vez más sofisticados, de carácter transfronterizo, y aprovecha al máximo las tecnologías digitales avanzadas, lo cual obliga a un cambio profundo en el pensamiento y las metodologías de combate.



Thanh Tra recalcó que el desafío actual no radica únicamente en enfrentar a las bandas delictivas, sino en frenar el riesgo latente de que los estupefacientes penetren en cada hogar y pongan en peligro el futuro de una parte de las generaciones jóvenes.



Ante este panorama, la viceprimera ministra instó a los ministerios, agencias estatales y administraciones locales a orientar sus acciones hacia las bases, potenciando el rol nuclear de la policía y movilizando la sinergia de todo el sistema político para consolidar comunidades seguras. Según la dirigente, el establecimiento de estas zonas libres de estupefacientes debe constituir un compromiso vinculante de los gobiernos locales con sus ciudadanos y un criterio esencial para evaluar la calidad de la gobernanza territorial en la nueva era.

Desde la emblemática plaza capitalina, la subjefa de Gobierno lanzó el movimiento de emulación nacional para garantizar que cada demarcación administrativa sea un lugar donde la población viva en paz y la tranquilidad sea la base sólida del desarrollo sostenible de la nación.



Durante el desarrollo del programa, los participantes en todos los puntos de conexión del país realizaron de manera simultánea un inédito rito de conmemoración en memoria de las víctimas mortales a causa de las adicciones, los oficiales caídos en el cumplimiento del deber y las familias que sufren las secuelas de este flagelo. Se trata de un acto humanitario que reafirmó la firme voluntad política del Estado vietnamita en su lucha frontal contra las drogas./.