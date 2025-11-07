Vietnam protege a sus ciudadanos afectados por las redadas contra las estafas en línea

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam está trabajando estrechamente con las embajadas vietnamitas en Myanmar y Tailandia para proteger a los ciudadanos afectados por las recientes operaciones contra redes de estafas en línea en Myanmar, informó la portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang, durante una conferencia de prensa celebrada hoy en esta capital.

La portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang (Foto: VNA)





La vocera citó información de las embajadas de Vietnam en Tailandia y Myanmar que señala que, hasta el 22 de octubre de 2025, más de 70 ciudadanos vietnamitas se habían trasladado desde Myanmar a Tailandia tras las redadas de las autoridades birmanas contra organizaciones dedicadas al fraude en línea y otras actividades criminales.



Al conocer la situación, dijo, las embajadas coordinaron con las autoridades locales para verificar los casos y garantizar la protección de los ciudadanos, conforme a las leyes vietnamitas y del país anfitrión.



El Ministerio de Relaciones Exteriores también instruyó a sus dependencias y misiones diplomáticas pertinentes a colaborar con las autoridades nacionales y extranjeras con el fin de completar los trámites consulares necesarios y facilitar el regreso de los ciudadanos a Vietnam lo antes posible, indicó.



También reiteró su llamado a los ciudadanos vietnamitas para que se mantengan alerta ante ofertas laborales fraudulentas en el extranjero que prometen “trabajo fácil y bien remunerado”, las cuales a menudo carecen de contratos formales, certificaciones o la intermediación de agencias de empleo autorizadas.



“Los ciudadanos deben verificar cuidadosamente el contenido del trabajo, la ubicación, la identidad del empleador y del reclutador, así como las condiciones sobre seguros y prestaciones, antes de decidir trabajar en el extranjero”, subrayó.



Quienes necesiten asistencia, agregó, pueden comunicarse con la línea directa del Departamento Consular o con las embajadas vietnamitas en Myanmar y Tailandia para recibir apoyo oportuno.



La portavoz destacó que, ante la creciente complejidad de la ciberdelincuencia y las estafas en línea, Vietnam ha reforzado su marco legal en materia de telecomunicaciones y ciberseguridad, con el fin de desarrollar herramientas eficaces que ayuden a prevenir infracciones y promover un entorno digital seguro y transparente.



Vietnam se ha sumado a los esfuerzos internacionales liderados por las Naciones Unidas para combatir la ciberdelincuencia, como lo demuestra su papel como anfitrión de la ceremonia de firma y la conferencia de alto nivel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Medios internacionales de prestigio han elogiado el enfoque proactivo y cooperativo de Vietnam, destacando su liderazgo en la promoción de la seguridad digital global.



El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con otros ministerios y organismos competentes, está trabajando con países socios para establecer mecanismos de cooperación que refuercen la protección de los ciudadanos vietnamitas y fortalezcan los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos de alta tecnología.



También se ha instruido a las misiones diplomáticas en el extranjero a monitorear la situación y coordinar con las agencias nacionales la implementación rápida de medidas de protección.



Durante la conferencia de prensa habitual de la Cancillería, la portavoz también respondió a una pregunta sobre la ayuda internacional brindada a Vietnam tras los recientes desastres naturales.



Señaló que numerosos países y organizaciones internacionales han expresado su solidaridad y han proporcionado asistencia financiera, equipos de rescate y suministros esenciales al Gobierno y al pueblo de Vietnam, especialmente a las zonas más afectadas.



“Estos son recursos invaluables y un apoyo oportuno de la comunidad internacional, que ayudan a las personas en las zonas afectadas a superar el dolor y las pérdidas, y a estabilizar sus vidas cuanto antes”, destacó.



Además, afirmó que el Gobierno y el pueblo de Vietnam agradecen profundamente esta asistencia oportuna y sincera, símbolo de solidaridad y cooperación internacional para ayudar al país a superar las dificultades y restablecer la normalidad./.