Vietnam propone tres ejes para impulsar la cooperación regional en Asia

El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau interviene en el 31.º Foro sobre el Futuro de Asia, celebrado en Tokio. (Foto: VNA)

El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau presentó hoy tres orientaciones estratégicas para fortalecer la cooperación regional durante su intervención en el 31.º Foro sobre el Futuro de Asia, celebrado en Tokio.



En su discurso, destacó que Vietnam organizó con éxito la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN y subrayó la importancia de fomentar los mecanismos de diálogo para consolidar la confianza y la solidaridad, con el objetivo de construir un futuro más próspero para las naciones y sus pueblos.



Al repasar la trayectoria de desarrollo de Asia, el dirigente señaló tres lecciones fundamentales: la resiliencia como base del crecimiento sostenible, la cooperación como fuerza para construir un entorno estable y abierto, y la reforma y la innovación como motores esenciales para adaptarse a las exigencias de una nueva era.



Según indicó, estas enseñanzas adquieren una relevancia aún mayor en un escenario internacional marcado por cambios rápidos, complejos e impredecibles, que plantean numerosos desafíos, pero también generan nuevas oportunidades de desarrollo.



Le Tien Chau afirmó que Asia cuenta con condiciones favorables para convertir esos desafíos en oportunidades gracias a tres ventajas estratégicas: su papel central en las cadenas globales de producción y suministro, su sólido potencial de crecimiento impulsado por una población joven y una clase media en expansión, y la posibilidad de liderar la denominada “doble transición”, basada en la transformación digital y la transición verde.



En este contexto, Vietnam propuso tres grandes líneas de cooperación regional para los próximos años.



La primera consiste en profundizar la integración regional mediante la adopción de estándares comunes para las cadenas de suministro, incluidos criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), seguridad de datos y trazabilidad de productos en sectores estratégicos como semiconductores, baterías, productos farmacéuticos y agrícolas.



La segunda plantea perfeccionar las instituciones, la infraestructura y los recursos humanos de alta calidad. Para ello, propuso desarrollar marcos regionales de gobernanza en ámbitos como la economía digital, la ciberseguridad y las finanzas, además de movilizar inversiones para infraestructuras de transporte, energía y datos, y reforzar la cooperación en la formación de talento.



La tercera orientación busca fortalecer la conexión entre los ecosistemas de innovación, promover la transferencia de conocimientos y capacidades tecnológicas, invertir en infraestructuras compartidas de investigación y consolidar la cooperación en materia de propiedad intelectual.



El viceprimer ministro reafirmó que Vietnam mantiene una política exterior basada en la independencia, la autodeterminación, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de sus relaciones internacionales, actuando como un miembro responsable de la comunidad internacional.



Asimismo, destacó el papel fundamental de Japón en la arquitectura regional y global, y señaló que las relaciones bilaterales atraviesan una etapa de desarrollo sólido y efectivo. En particular, recordó que durante la reciente visita a Vietnam de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, ambas partes acordaron impulsar nuevos pilares de cooperación en seguridad económica, energética y alimentaria.



Al concluir su intervención, Le Tien Chau reiteró la disposición de Vietnam a actuar como un socio confiable, activo y responsable en la construcción de una Asia resiliente y próspera, donde cada nación tenga un espacio de desarrollo y ningún ciudadano quede rezagado.



Tras la conferencia, el viceprimer ministro participó en sesiones de debate y respondió preguntas sobre las perspectivas de crecimiento económico, las reformas institucionales y el desarrollo de recursos humanos en Vietnam.

El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau (izquierda) se reúne con el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone. (Foto: VNA)

Ese mismo día, sostuvo encuentros con el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, y con el viceprimer ministro de Camboya, Sun Chanthol.





Durante su reunión con el jefe del Gobierno laosiano, Le Tien Chau propuso ampliar la cooperación integral, especialmente en educación y formación, acelerar la implementación del proyecto de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam y promover programas conjuntos de desarrollo de recursos humanos. Ambas partes también acordaron impulsar proyectos estratégicos de transporte y energía, como la autopista Hanoi-Vientiane, el ferrocarril Vientiane-Vung Ang y la línea de transmisión eléctrica de 500 kV.



En su encuentro con Sun Chanthol, el subjefe de Gobierno reafirmó la prioridad que Vietnam concede a las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional y cooperación integral con Camboya. Asimismo, instó a implementar los acuerdos alcanzados en las recientes visitas de alto nivel y a coordinar las actividades por el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.





El dirigente vietnamita también recibió a Nobuhisa Iida, presidente y director ejecutivo del grupo Nikkei. En la reunión, destacó que Japón es un socio confiable y un compañero de desarrollo clave para Vietnam, al tiempo que expresó su deseo de que las autoridades y empresas japonesas continúen apoyando a la comunidad vietnamita residente en ese país.



Por su parte, Nobuhisa Iida consideró que Vietnam y Japón aún cuentan con amplias oportunidades para ampliar su cooperación regional y manifestó su confianza en que la economía vietnamita mantendrá un fuerte dinamismo en los próximos años. Asimismo, reiteró la disposición de Nikkei de acompañar el proceso de desarrollo socioeconómico de Vietnam y contribuir al fortalecimiento de los vínculos bilaterales./.