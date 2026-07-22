Vietnam propone reforzar cooperación ASEAN-Estados Unidos

Los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN asisten a la ceremonia de apertura de la AMM-59 en Manila el 21 de julio. Foto publicada por VNA

Vietnam propuso fortalecer la cooperación entre la ASEAN y Estados Unidos mediante un comercio e inversión más abiertos, la ampliación de la colaboración en sectores estratégicos como la economía digital, la inteligencia artificial y los semiconductores, así como un mayor apoyo al desarrollo de la subregión del Mekong, durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN-Estados Unidos celebrada en el marco de la AMM-59.



El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, presentó estas propuestas durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN-Estados Unidos, celebrada el 22 de julio en Manila en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y encuentros relacionados.



La reunión, copresidida por Camboya, coordinador de las relaciones ASEAN-Estados Unidos, y Washington, evaluó positivamente los avances de la Asociación Estratégica Integral entre ambas partes tras la implementación del Plan de Acción 2021-2025 y acordó acelerar la elaboración de un nuevo Programa Integral de Trabajo para ejecutar la Declaración de Visión Conjunta ASEAN-Estados Unidos en la próxima etapa.



Los ministros también acordaron preparar las actividades conmemorativas del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones de diálogo ASEAN-Estados Unidos, que se celebrará en 2027, incluida la posibilidad de organizar una cumbre conmemorativa.



Durante la reunión, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó el respaldo "al 100 %" de Washington al papel central de la ASEAN y calificó al Sudeste Asiático como uno de los principales motores del crecimiento mundial del siglo XXI y una región de importancia estratégica para los intereses de Estados Unidos.



Rubio reiteró el compromiso de su país de seguir apoyando a la ASEAN en ámbitos como las cadenas de suministro sostenibles, la economía digital, la seguridad energética, la transición hacia energías limpias, la interconexión de redes eléctricas y la cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles.



Los ministros coincidieron asimismo en profundizar la cooperación económica mediante el impulso de sectores de alto valor añadido y reforzar los intercambios entre los pueblos, la colaboración en educación y formación, el desarrollo de recursos humanos, la salud pública y la gestión de desastres.



También acordaron acelerar la ejecución de proyectos en el marco del Documento de Perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP) y fortalecer la coordinación frente a desafíos de seguridad no tradicionales, como el terrorismo, la ciberdelincuencia, la trata de personas, el narcotráfico y las estafas en línea.



La ASEAN acogió con satisfacción la participación activa de Estados Unidos en los mecanismos liderados por el bloque y tomó nota de la propuesta de elaborar una Declaración de Líderes ASEAN-Estados Unidos sobre los "10 principios público-privados para combatir las estafas en línea".



En su intervención, Le Hoai Trung valoró el compromiso de Estados Unidos con la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región, e instó a ambas partes a concluir y poner en marcha cuanto antes el nuevo Programa Integral de Trabajo.



En el ámbito económico, propuso promover un comercio y una inversión basados en la apertura, la transparencia y el beneficio mutuo, además de ampliar la cooperación en economía digital, inteligencia artificial, industria de semiconductores, ciencia y tecnología, innovación, transición energética e interconexión energética regional.



El canciller vietnamita también planteó que Estados Unidos continúe respaldando la cooperación en la subregión del Mekong, especialmente en la gestión de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, el desarrollo de infraestructuras sostenibles y la formación de recursos humanos.



Al abordar los asuntos regionales e internacionales, Le Hoai Trung subrayó la importancia de preservar la paz, la seguridad y la estabilidad, así como de resolver las controversias por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional.



Asimismo, expresó su reconocimiento por el continuo apoyo de Estados Unidos a la posición de principios de la ASEAN sobre el Mar del Este y exhortó a Washington a seguir contribuyendo a la construcción de una arquitectura regional abierta, inclusiva, transparente, resiliente y basada en normas, con la ASEAN desempeñando un papel central.



Respecto a la situación en Oriente Medio, el ministro vietnamita hizo un llamamiento a intensificar el diálogo y restablecer la seguridad y la fluidez del tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, al tiempo que destacó la importancia de garantizar la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional, en particular con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.