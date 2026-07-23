Vietnam propone impulsar relaciones ASEAN-UE más sustanciales y sostenibles

El ministro de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung, y Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Foto: Viet Dung - VNA

La Reunión Postministerial ASEAN-Unión Europea (UE) se celebró en Manila, Filipinas, en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del bloque del Sudeste Asiático (AMM-59) y de las citas conexas.

En la reunión, la delegación vietnamita destacó que la ASEAN y la UE, como dos organizaciones regionales, comparten la responsabilidad y el interés de promover la paz, la estabilidad, el respeto del derecho internacional y el multilateralismo.

Subrayó que la cooperación entre ambas partes debe seguir basándose en la confianza, el entendimiento y el respeto mutuos.

Con vistas al futuro, Vietnam propuso que la ASEAN y la UE den prioridad al fortalecimiento de la resiliencia regional mediante una mayor coordinación en proyectos energéticos, la movilización de recursos financieros y la cooperación para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), contribuyendo así al desarrollo sostenible de la economía marítima.

Vietnam también sugirió que ambas partes avancen hacia el objetivo de establecer un acuerdo de libre comercio entre la ASEAN y la UE; aceleren la ratificación y aplicación del Acuerdo Integral de Transporte Aéreo ASEAN-UE; y refuercen la cooperación en economía y comercio digitales.

En su calidad de coordinador de las relaciones económicas ASEAN-UE y presidente del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026, Vietnam reafirmó su disposición a actuar como puente para fortalecer la complementariedad entre la cooperación ASEAN-UE y el CPTPP.

Ante los desafíos que enfrentan las instituciones multilaterales, Vietnam propuso intensificar la coordinación para promover el diálogo, fomentar la confianza y defender el multilateralismo y el derecho internacional, así como ampliar la cooperación en materia de prevención, respuesta y gestión de crisis, y de seguridad y protección marítimas, con el fin de contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Durante la reunión, los países de la ASEAN y la UE reafirmaron la importancia de seguir fortaleciendo su Asociación Estratégica en un contexto internacional complejo e imprevisible.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, afirmó que las relaciones ASEAN-UE son cada vez más estrechas y constituyen un “ancla” de estabilidad y resiliencia, al tiempo que reiteró el apoyo de la UE a la unidad y al papel central de la ASEAN en la arquitectura regional.

Panorama de la reunión. Foto: Viet Dung - VNA

Por otro lado, expresó el interés de la UE por ampliar la cooperación con la ASEAN en comercio, seguridad marítima, lucha contra la delincuencia transnacional, conectividad, intercambios entre los pueblos, acción climática y transición energética, así como por elevar las relaciones a una Asociación Estratégica Integral y celebrar una Cumbre con motivo del 50.º aniversario de las relaciones ASEAN-UE en 2027.

Los delegados señalaron que el Plan de Acción ASEAN-UE 2023-2027 registra avances positivos, con cerca del 70% de las acciones ya ejecutadas o en proceso de implementación.

Acordaron elaborar un nuevo plan de acción y ampliar la cooperación en transformación digital, seguridad energética, seguridad marítima y fortalecimiento de la resiliencia regional.

La UE es actualmente el tercer mayor socio comercial de la ASEAN y su principal fuente de inversión extranjera directa. En 2025, el comercio bilateral se estimó en 320,19 mil millones de dólares, mientras que la inversión directa de la UE en la ASEAN alcanzó los 31,76 mil millones de dólares./.