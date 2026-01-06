Vietnam promulga 13 nuevas leyes clave para la transformación digital, la salud y la justicia

Hanoi (VNA) – La Oficina Presidencial celebró hoy en Hanoi una conferencia de prensa para anunciar la orden del Presidente de la República sobre la promulgación de 13 leyes adoptadas por la Asamblea Nacional de Vietnam de la XV Legislatura.

La conferencia de prensa. (Foto: VNA)

Estas normativas incluyen: la Ley de Cooperación Judicial en Materia Civil; la Ley de Evaluación Judicial, la Ley de Ejecución de Sentencias Civiles, la Ley de Población, la Ley de Prevención de Enfermedades, la Ley de Modificación y Adición de Algunos Artículos de la Ley de Transferencia de Tecnología, la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Modificación y Adición de Algunos Artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Alta Tecnología, la Ley de Transformación Digital, la Ley de Construcción; la Ley de Aviación Civil de Vietnam y la Ley de Modificación y Adición de Algunos Artículos de la Ley de Planeación Urbana y Rural.

La Ley de Cooperación Judicial en Materia Civil, que consta de 38 artículos, tiene como objetivo perfeccionar el sistema legal para resolver de manera rápida los casos civiles y administrativos con elementos extranjeros, protegiendo los derechos legales de las organizaciones e individuos. A la par, la Ley de Ejecución de Sentencias Civiles (116 artículos) continuará implementando políticas de modernización en el área de ejecución de sentencias, asegurando la efectividad de las sentencias y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Ambas leyes entrarán en vigor el 1 de julio de 2026.

Además, la Ley de Evaluación Judicial (45 artículos), que entrará en vigor el 1 de mayo de 2026, mejorará la calidad y eficiencia del trabajo de evaluación judicial, apoyando la reforma judicial y la lucha contra la corrupción.

En el ámbito de la salud, la Ley de Población cambia el enfoque de la planificación familiar al desarrollo de la población, implementando medidas para fomentar la natalidad y proteger los derechos de las mujeres y las familias. También se estipulan políticas especiales para mujeres de etnias minoritarias y para aquellas que tengan dos hijos antes de los 35 años. De manera similar, la Ley de Prevención de Enfermedades se establece para proteger la salud pública, enfocándose en la prevención de enfermedades y en la reducción del desequilibrio de género al nacer. Ambas leyes también entrarán en vigor el 1 de julio de 2026.

La Ley de Modificación y Adición de la Ley de Transferencia de Tecnología, que entrará en vigor el 1 de abril de 2026, continuará perfeccionando el marco legal para promover una transferencia de tecnología eficaz y coherente. La Ley de Inteligencia Artificial (35 artículos), que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, creará un marco legal para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial, promoviendo la creatividad y la tecnología en diversas áreas. Además, la Ley de Modificación y Adición de la Ley de Propiedad Intelectual también promoverá el aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual, apoyando la comercialización y protección de la creatividad.

En cuanto a infraestructura y construcción, la Ley de Construcción (95 artículos) modificada tiene como objetivo crear un entorno favorable para la inversión y el negocio, reducir trámites administrativos y promover el uso de tecnología en el sector de la construcción. Simultáneamente, la Ley de Aviación Civil de Vietnam (107 artículos) establecerá un nuevo mecanismo para el desarrollo de la industria aeronáutica, mejorando la gestión estatal y garantizando la seguridad nacional. Estas dos leyes también entrarán en vigor el 1 de julio de 2026.

Según el comunicado, la Ley de Alta Tecnología y la Ley de Transformación Digital, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, crearán un marco legal para la investigación y desarrollo de tecnologías estratégicas y promoverán la transformación digital nacional, contribuyendo al desarrollo de un Gobierno Digital y una economía digital. La Ley de Transformación Digital abordará cuestiones relacionadas con la coordinación nacional sobre transformación digital, finanzas y recursos humanos digitales.

Finalmente, la Ley de Modificación y Adición de Algunos Artículos de la Ley de Planeación Urbana y Rural (4 artículos) entró en vigor desde el 1 de enero de 2026, con el fin de descentralizar, simplificar los procesos y resolver los problemas en la gestión de la planificación, creando un entorno favorable para la inversión y asegurando la coherencia en el sistema legal./.