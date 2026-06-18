Vietnam promueve una comunicación inclusiva y moderna para APEC 2027

Hanoi, 18 jun (VNA) - El Departamento de Información de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano permanente del Subcomité de Comunicación y Cultura de APEC 2027, en coordinación con la Secretaría Nacional de APEC 2027, organizó los días 18 y 19 de junio en Hanoi el taller “Fortalecimiento de las capacidades de comunicación: Preparación para el Año APEC Vietnam 2027”.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, interviene en el taller. (Fuente: VNA)

La actividad contó con la participación de expertos con amplia experiencia en la gestión de las comunicaciones de APEC Perú 2016, APEC Estados Unidos 2023 y la Secretaría Internacional de APEC.

Durante las sesiones, los participantes abordaron temas relacionados con la construcción de mensajes estratégicos, la comunicación digital, la gestión de contenidos en redes sociales, la promoción de la marca país y el funcionamiento del Centro Internacional de Medios (IMC).

Al intervenir en el evento, la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, subrayó que albergar APEC 2027 constituye para Vietnam tanto una gran responsabilidad como una valiosa oportunidad para fortalecer su imagen internacional. Recordó que, tras las ediciones de APEC celebradas en 2006 y 2017, el país ha consolidado su reputación como una economía dinámica, abierta e integrada al mundo.

Según la vicecanciller, la estrategia comunicacional de APEC 2027 debe desarrollarse de manera estratégica, profesional, innovadora e inclusiva, articulando tres relatos estrechamente vinculados: APEC, Vietnam y la cooperación. La narrativa sobre APEC debe ayudar al público a comprender la relevancia y los beneficios del foro; la de Vietnam debe proyectar la imagen de un país moderno, dinámico y con fuertes aspiraciones de desarrollo; mientras que la de la cooperación debe reflejar el espíritu de diálogo, asociación y progreso compartido. El objetivo es acercar APEC a la ciudadanía y al sector empresarial mediante mensajes claros, accesibles y fáciles de comprender.

Le Thi Thu Hang expresó además su deseo de que los medios de comunicación continúen acompañando los esfuerzos organizativos para garantizar el éxito de APEC Vietnam 2027, contribuyendo así al crecimiento sostenible de la región Asia-Pacífico.

Por su parte, Fernando Salas, director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Secretaría Internacional de APEC, manifestó su confianza en la capacidad de Vietnam para organizar con éxito el evento en 2027, apoyándose en la experiencia acumulada durante las ediciones de 2006 y 2017. Asimismo, reiteró la disposición de la Secretaría Internacional de APEC a acompañar y apoyar al país en el fortalecimiento de sus capacidades comunicativas.

Destacó también el papel esencial de los medios de comunicación como puente entre las políticas públicas y la ciudadanía, al traducir temas económicos y técnicos complejos en contenidos comprensibles para el público.

Fernando Salas señaló que el taller brinda una valiosa oportunidad para que Vietnam conozca experiencias prácticas de otras economías anfitrionas y fortalezca su estrategia de comunicación digital y relaciones públicas, con el fin de aumentar la visibilidad y comprensión del Año APEC.

En cuanto a las prioridades comunicacionales de APEC Vietnam 2027, Pham Hoang Tung, integrante del Subcomité de Comunicación y Cultura de APEC 2027, afirmó que las actividades de difusión se desplegarán de manera temprana, sostenida y con objetivos claramente definidos.

Entre 2026 y principios de 2027 se reforzará la promoción de APEC, así como de la participación y las contribuciones de Vietnam al foro y de los preparativos para el Año APEC. Esta labor también servirá para dar a conocer las ciudades anfitrionas y presentar ante la comunidad internacional las fortalezas del país en ámbitos como la economía, la cultura, el turismo, la innovación y el desarrollo sostenible.

Durante el Año APEC 2027, la cobertura informativa se desarrollará con distintos niveles de intensidad en función de la relevancia de cada actividad. El anuncio del tema oficial, la presentación del logotipo y del sitio web, así como la Semana de Alto Nivel de APEC 2027 en Phu Quoc, figurarán entre los hitos más destacados y con mayor capacidad de atraer la atención tanto nacional como internacional.

A lo largo de las actividades del Año APEC, proporcionar información oportuna, precisa, transparente y accesible a los medios nacionales e internacionales contribuirá a reforzar la eficacia de la comunicación y a generar confianza entre la opinión pública. Tras la Semana de Alto Nivel, será igualmente importante continuar difundiendo los resultados, iniciativas y logros más relevantes de APEC Vietnam 2027, con el fin de maximizar el legado y el impacto duradero del evento en la imagen y la proyección internacional de Vietnam./.