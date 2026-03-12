Vietnam promueve producción y exportación sostenible de arroz

Vista aérea de un arrozal en la comuna de Vinh My, provincia de Ca Mau. Foto: VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó recientemente el Despacho Oficial No. 21/CD-TTg sobre la gestión de la producción y la venta de arroz en la nueva situación.



El comunicado oficial indicó que, en los últimos tiempos, la producción, el comercio y la exportación de arroz de Vietnam han seguido obteniendo numerosos resultados positivos.



Sin embargo, la situación global y regional se está volviendo cada vez más compleja e impredecible. Los conflictos geopolíticos en algunas regiones; las fluctuaciones en los precios de la energía, el aumento de los costos logísticos y del transporte marítimo, junto con los ajustes en las políticas comerciales y las reservas de alimentos de algunos países, podrían afectar la oferta, la demanda y el precio del arroz en el mercado mundial.



A nivel nacional, las provincias del Delta del Mekong se encuentran en medio de la cosecha de arroz de invierno y primavera, lo que resulta en una disminución en los precios de compra del producto para los agricultores en comparación con el mismo período en 2025.



Con el fin de garantizar la gestión del reglón en la nueva situación, el jefe del Gobierno urgió al Ministro de Agricultura y Medio Ambiente a monitorear, pronosticar y seguir de cerca la situación de la producción, fortalecer el control de plagas y responder de manera proactiva a los desarrollos climáticos adversos para proteger la seguridad y la eficiencia de las actividades en el campo.

Además, debe coordinar con agencias y localidades concernientes para abordar rápidamente las barreras técnicas con vistas a garantizar un mayor volumen y expansión de los mercados de exportación de arroz, exigió.



De igual manera, debe trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio y con las partes pertinentes para establecer vínculos con las empresas encargadas de comprar, procesar y exportar arroz, garantizando así el comercio del grano para los agricultores. Asimismo, debe colaborar con otros ministerios, ramas y localidades con el objetivo de monitorear de cerca la evolución del mercado mundial y proporcionar información actualizada a provincias, ciudades y empresas, de modo que puedan realizar ajustes oportunos en sus planes de producción y exportación.



Mientras el Ministro de Industria y Comercio es responsable de supervisar de cerca y pronosticar con precisión la situación de las importaciones y exportaciones, la demanda de consumo y los precios de los alimentos en la región y en el mercado mundial, con el objetivo de regular de manera activa y flexible el negocio y la importación/exportación de arroz para garantizar una mejor eficiencia de las actividades en el sector.



Al mismo tiempo, coopera con los Comités Populares de las localidades en la creación de equipos de inspección interinstitucionales para inspeccionar la implementación de la adquisición, importación y exportación de arroz, contribuyendo a un mercado saludable, especialmente con respecto a la capacidad de reserva obligatoria según lo estipulado en el Decreto No. 107/2018/ND-CP y el Decreto No. 01/2025/ND-CP.



Asimismo se centra en la promoción comercial y el impulso de las exportaciones a mercados importantes y potenciales, con vistas a diversificar los mercados y reducir gradualmente la dependencia de los países importadores tradicionales, entre otros.



Por otro lado, el ministro de Finanzas, en coordinación con los Ministerios y ramas pertinentes, supervisará la evolución de los precios del mercado, aplicará medidas de estabilización del mercado dentro de su autoridad y dirigirá la investigación de soluciones destinadas a reducir los costos logísticos y de exportación para las empresas en el contexto del aumento de los costos del transporte internacional.



Por su parte, el Gobernador del Banco Estatal de Vietnam ordena a las instituciones crediticias que asignen capital con tasas de interés razonables para apoyar a las empresas en la compra de arroz, especialmente durante la temporada alta de cosecha.



Los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades son responsables de ordenar a los organismos especializados que vigilen de cerca la situación de la producción de arroz en sus respectivas zonas; así como gestionar de manera proactiva y flexible la fabricación del grano para garantizar que los objetivos planteados se cumplan de acuerdo con lo previsto./.