Vietnam promueve la innovación agrícola en diálogo con agricultores

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, subrayó la importancia de la ciencia, la tecnología y la transformación digital para el futuro del sector agrícola del país, al presidir hoy el Séptimo Diálogo con los Agricultores en Hanoi.

El primer ministro Pham Minh Chinh (centro) habla en el evento (Fuente: VNA)

Durante la cita, el jefe de Gobierno destacó el papel cada vez más relevante de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en el desarrollo agrícola, señalando que el programa “Cada comuna, un producto” (OCOP), en vigor desde hace varios años, ha sido clave en este proceso.

Presentando los elementos esenciales del programa OCOP, como la creación de marcas, el desarrollo de zonas productivas, la mejora de mercados y la integración de tecnología, subrayó la importancia de fortalecer este programa, especialmente en el contexto de la transición verde y digital, que es considerada una prioridad estratégica para todos los países.

Minh Chinh también instó a mejorar la infraestructura digital y garantizar el acceso a servicios básicos como electricidad y conexión a internet en las zonas rurales, a fin de facilitar la venta online de productos agrícolas. A su vez, pidió a los Ministerios de Ciencia y Tecnología colaborar con empresas para asegurar que las zonas remotas cuenten con la cobertura necesaria para impulsar la digitalización del sector.

En cuanto al control y trazabilidad de los productos, el premier hizo un llamado a intensificar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las normativas, particularmente en la lucha contra la pesca ilegal, y sancionar las infracciones con mayor firmeza.

También destacó la importancia de mejorar la competitividad de los agricultores y las cooperativas, instando a un mayor impulso a la inversión y la innovación en el sector agrícola. A nivel fiscal, pidió que se sigan formulando propuestas para mejorar las políticas tributarias que favorezcan el crecimiento agrícola y la expansión de los mercados.

En materia de impuestos y tasas, el jefe de Gobierno instó a continuar formulando propuestas a las autoridades competentes y, al mismo tiempo, pidió al sector agrícola, a las cooperativas y a los agricultores elevar su competitividad y aportar más al desarrollo nacional.

Por otro lado, Minh Chinh informó que el Ministerio de Industria y Comercio está trabajando en el perfeccionamiento de plataformas de comercio para asegurar la transparencia y combatir el fraude. También enfatizó la necesidad de crear un mecanismo de cooperación más estrecho entre empresas nacionales y inversionistas extranjeros, en un momento en que varios países se muestran dispuestos a colaborar con Vietnam en el ámbito agrícola.

En relación con el acceso a mercados internacionales, el primer ministro instó a aprovechar los 17 Tratados de Libre Comercio firmados por Vietnam para diversificar los mercados de exportación y fortalecer las cadenas de suministro. También destacó la urgencia de invertir en infraestructura y adoptar prácticas agrícolas sostenibles para garantizar un desarrollo agropecuario más competitivo.

Reconoció los desafíos que enfrenta el sector, como las brechas entre la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías, la lenta transformación digital y la falta de infraestructura en las zonas rurales. Además, señaló que muchos agricultores siguen enfrentando bajos ingresos y elevados riesgos, lo que demanda una respuesta integral del gobierno y las autoridades locales.

Concluyó su intervención haciendo un llamado a los agricultores para que intensifiquen la adopción de tecnología e innovación, mejoren sus técnicas y se involucren en la construcción de nuevas instituciones. También les instó a fortalecer su gestión y organización de las cadenas de valor, y a ser proactivos en el acceso a capital, tierras y mercados.

Pidió a los Ministerios, sectores y autoridades locales seguir considerando la agricultura, los agricultores y las zonas rurales como pilares estratégicos para asegurar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible.

Reiteró la importancia de promover la vinculación de actores para formar cadenas de valor, desarrollar la economía privada en la agricultura y desplegar eficazmente los programas nacionales sobre la nueva ruralidad, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico de las zonas montañosas y de las minorías étnicas./.