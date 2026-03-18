Vietnam promueve desarrollo de energía nuclear para garantizar seguridad energética y Net Zero para 2050

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Chi Dung, firmó la Decisión No. 438/QD-TTg que aprueba la Estrategia de desarrollo y aplicación de la energía atómica con fines pacíficos hasta 2035, con visión hacia 2050, consolidando el uso de la energía nuclear como un componente estratégico indispensable para blindar la seguridad energética nacional y cumplir con el compromiso de alcanzar cero emisiones netas a mediados de siglo.



Este plan maestro redefine la energía atómica no solo como una fuente de generación eléctrica, sino como un sector económico-técnico integral que busca elevar el nivel científico del país, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la soberanía tecnológica mediante la autonomía en el manejo de infraestructuras críticas.



Bajo una perspectiva de largo plazo, el gobierno vietnamita establece que el desarrollo nuclear se llevará a cabo de manera integral, abarcando desde el perfeccionamiento del marco institucional hasta la formación de recursos humanos de alta calidad y la inversión en tecnología de vanguardia.



La estrategia enfatiza que la seguridad y la protección radiológica son las prioridades absolutas, fundamentadas en la construcción de una cultura de seguridad que debe permear todas las actividades de investigación y operación.



Asimismo, el Estado mantendrá un papel orientador y garantizará la inversión en infraestructuras estratégicas, mientras promueve la asociación público-privada para incentivar a las empresas nacionales a dominar gradualmente las tecnologías nucleares importadas.



Para el horizonte de 2035, el objetivo central es la puesta en marcha segura y eficiente de las centrales nucleares Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2, en la provincia central de Khanh Hoa, las cuales operarán como pilares de estabilidad para el sistema eléctrico nacional en el marco de la transformación verde y digital.



La meta es que las empresas nacionales participen en al menos el 30% del valor total de la inversión en los rubros de construcción y montaje de infraestructuras auxiliares. Además, Vietnam se propone implementar al menos un proyecto de reactor modular pequeño (SMR), una tecnología emergente que ofrece mayor flexibilidad y seguridad, demostrando la voluntad del país de adoptar las innovaciones más recientes de la industria atómica mundial.



En paralelo a la generación eléctrica, la estrategia impulsa un crecimiento promedio del 10% al 15% anual en la aplicación de radiaciones e isótopos en diversos sectores económicos y técnicos.



En el ámbito de la medicina, se aspira a alcanzar estándares avanzados dentro de la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con metas específicas de equipamiento médico que incluyen 20 escáneres CT y entre uno y dos aceleradores lineales para radioterapia por cada millón de habitantes.



Para respaldar este avance científico, el plan contempla la creación de dos laboratorios nacionales clave enfocados en tecnología nucleoeléctrica y procesamiento de tierras raras, uranio y titanio, además de fortalecer la capacidad de tres a cinco instituciones de educación superior para que alcancen niveles internacionales en la enseñanza de la ingeniería nuclear.



Con una visión hacia el año 2050, la energía atómica se convertirá en un motor fundamental de la economía verde vietnamita, aportando entre el 6% y el 8% de la producción total de electricidad del país.



Para esa fecha, Vietnam prevé la incorporación de aproximadamente cuatro reactores de gran capacidad y entre 10 y 15 unidades modulares pequeñas adicionales. Este despliegue masivo de energía limpia permitirá al país no solo satisfacer la creciente demanda energética de una economía en ascenso, sino también consolidar su posición como un actor responsable y tecnológicamente avanzado en el uso pacífico de la energía nuclear, operando en estrecha cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y cumpliendo estrictamente con los tratados internacionales./.