Vietnam promueve cooperación tecnológica con socios estadounidenses

El secretario del Comité partidista de Hanoi, Nguyen Duy Ngoc, en encuentro de trabajo con Rosen Partners. Foto: VNA

El miembro del Buró Político, vicejefe del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y secretario del Comité del Partido de Hanoi, Nguyen Duy Ngoc, presidió el 20 fe febrero varias sesiones de trabajo con entidades estadounidenses.

Esta actividad se realizó con motivo de su participación en la delegación que acompañó al secretario general del Partido Comunista de Vietnam ( PCV), To Lam, a la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, celebrada los días 19 y 20 de febrero (hora local) en Washington.

En la reunión con Daniel Rosen director ejecutivo de Rosen Partners, Duy Ngoc valoró positivamente la intención del grupo de cooperar e invertir en Hanoi, y expresó su esperanza de que el proyecto aporte importantes flujos de inversión extranjera directa (IED), así como tecnologías avanzadas de gestión y explotación en los ámbitos del turismo y el ocio.

En esta ocasión, Nguyen Duy Ngoc señaló que Vietnam acababa de organizar con éxito el XIV Congreso Nacional del PCV, que define las orientaciones de desarrollo del país con vistas a los centenarios de la fundación del Partido y del país, con el objetivo de lograr un crecimiento de dos dígitos, haciendo de la ciencia y la tecnología, así como de la innovación, los principales motores.

La Resolución n.º 57-NQ/TW establece una política favorable a la inversión de riesgo, que incluye algunos proyectos piloto. El país también cuenta con zonas de alta tecnología en Hanoi, en Ciudad Ho Chi Minh y en provincias vecinas para acoger proyectos de alta tecnología que cumplan requisitos modernos como la inteligencia artificial y los semiconductores.

Duy Ngoc estimó que Rosen Partners podría, además del sector inmobiliario y el turismo, ampliar sus inversiones a los sectores prioritarios de Hanoi con una visión de largo plazo, y considerar la creación de centros de investigación en la capital vietnamita, en particular en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac.

Afirmó que Hanoi se esfuerza por perfeccionar un marco institucional atractivo, garantizar un acceso abierto al mercado y un entorno de inversión competitivo para los grandes socios estratégicos.

En la sesión de trabajo con la Universidad Estatal de Arizona (ASU), Duy Ngoc valoró el interés, el apoyo y el acompañamiento de la ASU a Vietnam en los ámbitos de la educación y la formación de recursos humanos de alta calidad, la ciencia, la tecnología, la innovación y la industria de los semiconductores.

En cuanto a las propuestas de cooperación, apreció los resultados obtenidos con la ASU tras el seminario “Dar forma al futuro de la industria de los semiconductores”, organizado en enero de 2026. Propuso a la ASU estudiar la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación con varias grandes ciudades de Vietnam para promover el desarrollo de la industria de los semiconductores.

En la sesión de trabajo con el director de Asuntos Internacionales de Meta, Joel KaplanMeta, Duy Ngoc celebró el interés del grupo por la cooperación y la inversión, así como su presencia en Vietnam, afirmando que se trata de un momento oportuno para elevar las relaciones al nivel de una asociación tecnológica estratégica de largo plazo.

El secretario del Comité partidista de Hanoi, Nguyen Duy Ngoc, se reúne con el director de Asuntos Internacionales de Meta, Joel Kaplan. (Foto: VNA)

Sobre la base del análisis del potencial y de los márgenes de cooperación, Nguyen Duy Ngoc propuso reforzar, en el futuro próximo, la cooperación con Meta para desarrollar un corpus nacional de datos en lengua vietnamita, contribuyendo tanto a la soberanía digital nacional como al fortalecimiento de la conectividad y la competitividad.

En el encuentro con la Asociación de Industria de Semiconductores (SIA), Duy Ngoc valoró el papel estratégico de la entidad como representante de empresas que generan alrededor del 99% de los ingresos del sector de semiconductores en Estados Unidos y el 50% de la cuota de mercado mundial.

Indicó que las orientaciones de desarrollo de la industria vietnamita de semiconductores están claramente definidas en la Resolución n.º 57-NQ/TW, que identifica las tecnologías de chips semiconductores como parte de la lista de tecnologías estratégicas.

En nombre del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, el secretario del Comité del Partido de Hanoi propuso a la SIA reforzar la cooperación, en particular en materia de formación./.