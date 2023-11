Vietnam promueve cooperación internacional en desarrollo de mercado de carbono

Hanoi (VNA) Representantes vietnamitas y extranjeros se reunieron en Hanoi en un seminario sobre las experiencias internacionales en torno al desarrollo del mercado de carbono y las implicaciones políticas para el país.



Participantes en la reunión (Fuente: VNA)



Al intervenir la víspera en el simposio, Nguyen Minh Vu, viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, afirmó que la transformación verde es una nueva fuente de motivación para el crecimiento rápido y sostenible.



Los estándares “verdes” se ven configurados y se acelera su implementación según la dirección de vincular el comercio y la inversión internacional con criterios sobre la reducción de emisiones de carbono, desarrollo sostenible y medio ambiente, subrayó.



Junto a ello, se impulsan fuertemente nuevas alianzas e iniciativas asociadas al sector verde, dijo y, al mismo tiempo, reiteró que este es un momento clave para que Vietnam establezca y aumente continuamente su posición en las cadenas de valor verdes globales.



De acuerdo con Minh Vu, el desarrollo del mercado financiero verde, en particular el de carbono, será la clave para la transición verde exitosa.



Sin embargo, no será fácil, especialmente para los países en desarrollo que no cuentan con sistemas uniformes, estándares ecológicos y de calidad, enfatizó.



A la vez, Nguyen Tuan Quang, subjefe del Departamento sobre el Cambio Climático del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam, compartió que el país ha emitido numerosos documentos extratégicos importantes sobre el crecimiento verde y el desarrollo sostenible, incluida una hoja de ruta para desarrollar herramientas de fijación de precios del carbono.



Vietnam planea acelerar el desarrollo de regulaciones sobre la gestión de créditos de carbono y las actividades del intercambio de cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero; orientar la implementación de mecanismos de intercambio y compensación de créditos de carbono en el país y el extranjero, de conformidad con las disposiciones de la ley y tratados internacionales, así como poner a prueba una plataforma de comercio de créditos de carbono a partir de 2025, apuntó.



Mientras representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resaltaron los esfuerzos para impulsar el crecimiento verde y el desarrollo sostenible del Gobierno vietnamita.



Asimismo, expresaron su impresión con el compromiso de cero emisiones netas de Vietnam lanzado en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y consideraron que la nación indochina dispone de gran potencial en el desarrollo del mercado de carbono dinámico, de calidad y eficiente.



Vietnam ha tenido una preparación relativamente buena desde el sector público, pero resulta necesario centrarse en promover un enfoque de múltiples partes interesadas, fortalecer la cooperación entre ramas, campos y niveles, especialmente impulsar la participación del sector privado, crear condiciones para el desarrollo de la oferta y la demanda en el mercado del carbono, recomendaron.



También enfatizaron en la necesidad de construir un sistema de base de datos de carbono de calidad, como base para determinar las cuotas de emisión de gases de efecto invernadero para las empresas, entre otros.



El mercado regulado de carbono se encuentra en la fase de construcción y las empresas vietnamitas intercambiaron créditos de carbono en el mercado voluntario mundial de carbono hace casi 20 años.



Hasta la fecha, Vietnam ha contado con 150 proyectos a los que se han concedido 40,2 millones de créditos de carbono y figura entre los cuatro países con más proyectos de inversión registrados bajo el mecanismo de desarrollo limpio./.