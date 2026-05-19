Vietnam promueve cooperación ASEAN–Nueva Zelanda mediante modelo de simulación diplomática en Wellington

El embajador de Vietnam en Wellington, Phan Minh Giang, habla en el evento. (Fuente: VNA)

La Embajada de Vietnam en Nueva Zelanda organizó recientemente con éxito la Reunión Modelo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el país oceánico (NZMAM) 2026.



Se trata de la primera vez que este encuentro se celebra en Nueva Zelanda, como parte de una serie de programas de simulación de la Cumbre de la ASEAN que se llevan a cabo en los países del bloque y del Este de Asia.



Durante su intervención, el embajador de Vietnam en Wellington, Phan Minh Giang, destacó y elogió la participación activa y entusiasta de los jóvenes delegados, especialmente de estudiantes universitarios, a quienes calificó como la principal fuerza y los futuros protagonistas de la región.



Asimismo, expresó su confianza en que este evento y las actividades previstas contribuyan a dotar a los jóvenes de habilidades diplomáticas, ampliar su conocimiento sobre la ASEAN y las relaciones ASEAN–Nueva Zelanda, y fomentar su participación en la construcción de una visión y un futuro compartidos para la región.



El diplomático subrayó la importancia del diálogo entre ambas partes, que ha registrado avances significativos durante los últimos 50 años. En este contexto, celebró la elevación de las relaciones ASEAN–Nueva Zelanda a una asociación estratégica integral en 2025, así como la adopción del Plan de Acción para su implementación en el período 2025–2030.