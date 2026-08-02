Vietnam promociona turismo en Sri Lanka antes de lanzamiento de vuelos directos

Nueva Delhi (VNA) - La Embajada de Vietnam en Sri Lanka, en colaboración con la agencia turoperadora Vietravel y el grupo esrilanqués Hayleys, organizó un evento de promoción turística en Colombo que reunió a más de 100 empresas de los sectores de la aviación, la hotelería, el turismo y el ocio.



En la inauguración del evento, celebrado la víspera, la embajadora Trinh Thi Tam destacó la importancia de la iniciativa, organizada pocos días antes del inicio de los vuelos directos operados por Vietnam Airlines y Vietjet Air entre Ciudad Ho Chi Minh y Colombo, previstos para este mes.

Una actuación artística en el evento (Foto: VNA)



La diplomática afirmó que las nuevas rutas aéreas no solo reducirán considerablemente el tiempo de viaje entre ambos países, sino que también impulsarán la cooperación en turismo, comercio, inversión e intercambios entre pueblos, contribuyendo a fortalecer de manera más sustancial e integral la amistad tradicional entre Vietnam y Sri Lanka.



Por su parte, Ruwan Ranasinghe, viceministro de Turismo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Empleo en el Extranjero y Turismo de Sri Lanka, destacó el crecimiento sostenido del turismo bilateral. Según precisó, cerca de 9.000 ciudadanos esrilanqueses visitaron Vietnam durante el primer semestre del año, mientras que más de 4.500 turistas vietnamitas viajaron a Sri Lanka en el mismo período.



Asimismo, agradeció los esfuerzos realizados por las autoridades y las comunidades empresariales de ambos países para agilizar los procedimientos necesarios y hacer realidad la esperada conexión aérea directa. Expresó además su confianza en que esta nueva etapa contribuirá a dinamizar aún más la cooperación turística bilateral.

Durante el encuentro, representantes de Vietravel presentaron los principales destinos turísticos y productos de viaje de Vietnam, así como paquetes especialmente diseñados para el mercado esrilanqués y oportunidades de cooperación entre operadores turísticos de ambos países.



A su vez, Vietnam Airlines y Vietjet Air dieron a conocer sus redes internacionales de rutas, los servicios que ofrecen a bordo y los detalles de las próximas conexiones directas entre Vietnam y Sri Lanka, que facilitarán los desplazamientos tanto de turistas como de viajeros de negocios y residentes.



Uno de los momentos más destacados de la jornada fue una muestra de la gastronomía vietnamita, acompañada de un sorteo de experiencias de viaje al país.



Representantes de numerosas agencias de viajes de Sri Lanka acogieron con satisfacción la iniciativa y coincidieron en que la apertura de vuelos directos marcará un hito en la cooperación turística entre ambas naciones.



Además, expresaron su admiración por la diversidad de los destinos turísticos vietnamitas, la riqueza de su patrimonio cultural, la calidad de su gastronomía y la hospitalidad de su población, al tiempo que manifestaron su interés en establecer nuevas alianzas para atraer a un mayor número de visitantes esrilanqueses a Vietnam y seguir ampliando los intercambios bilaterales./.