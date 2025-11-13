Vietnam promete condiciones legales favorables para mayor cooperación con Jordania

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam está dispuesta a crear condiciones legales favorables, impulsar políticas de apoyo y coordinar en la supervisión de la implementación de acuerdos bilaterales con Jordania para fomentar la cooperación integral bilateral, patentizó hoy el presidente del órgano legislativo, Tran Thanh Man, al recibir en Hanoi al Rey del país árabe, Abdullah II Ibn Al-Hussein.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha), recibe al Rey de Jordania, Abdullah II Ibn Al-Hussein. (Foto: VNA)



Durante la reunión, Thanh Man dio una calurosa bienvenida a Abdullah II, destacando que su visita oficial se realiza justo cuando ambos países conmemoran el 45º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticas (1980–2025), lo que la convierte en un hito importante que abre una nueva fase de cooperación más profunda y efectiva entre Vietnam y Jordania.



A pesar de la distancia geográfica, las dos naciones mantienen una estrecha amistad, construida sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, en aras de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo, sostuvo.



El anfitrión elogió los esfuerzos de Jordania para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en Oriente Medio, y encomió el papel de liderazgo del monarca visitante en la promoción de los valores humanitarios, la justicia social y la seguridad alimentaria en el mundo.



En tal sentido, ratificó la disposición de Vietnam de expandir la cooperación multifacética con Jordania sobre la base del beneficio mutuo.

A su vez, Abdullah II expresó sus profundas condolencias por las pérdidas causadas por los desastres naturales recientes en Vietnam. Asimismo, manifestó su admiración por el espíritu resiliente, trabajador y creativo del pueblo vietnamita y los logros socioeconómicos alcanzados por el país. El monarca jordano expresó su deseo de que ambas naciones impulsen la cooperación en todos los sectores, en particular en el sector privado.



Ambos líderes coincidieron en la necesidad de consolidar la confianza política e impulsar la colaboración en defensa y seguridad a través del intercambio de delegaciones a todos los niveles.



En el ámbito económico, acordaron crear condiciones favorables para que los productos fuertes de cada país penetren en el mercado del otro. También se comprometieron a impulsar la colaboración en agricultura de alta tecnología, confecciones textiles, energías renovables, logística y salud.



Thanh Man propuso ampliar los nexos en cultura, educación y entre los dos pueblos mediante el intercambio de estudiantes, becas y turismo. Mientras, el Rey de Jordania sugirió que ambos países estudien la apertura de una ruta aérea directa para fortalecer la conexión y lograr una cooperación más sustantiva.



Finalmente, ambos lados destacaron la importancia de la cooperación parlamentaria como uno de los pilares cruciales de los lazos bilaterales./.