Hanoi (VNA)- Vietnam prohíbe estrictamente todas las formas de trabajo forzoso y cumple plenamente con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los tratados internacionales y los acuerdos de libre comercio de los que es parte, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

En respuesta a una preguntas de un reportero sobre la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de imponer un nuevo arancel del 12,5% a los productos procedentes de todas las economías investigadas en virtud del artículo 301, Thu Hang señaló que el Gobierno vietnamita emitió el Decreto 292/2026/ND-CP el 22 de julio de 2026, que prohíbe la importación de bienes extraídos o fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.



La decisión de la USTR no refleja plenamente la realidad sobre el terreno ni los esfuerzos de Vietnam para prevenir, reducir y eliminar el trabajo forzoso, incluida la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso, afirmó.



Dijo que Vietnam continuará trabajando con Estados Unidos con un espíritu constructivo y cooperativo, al tiempo que insta a la parte estadounidense a que tenga plenamente en cuenta las medidas que Vietnam ha adoptado al ajustar los aranceles sobre los productos vietnamitas, de conformidad con la realidad y esfuerzos de Vietnam en el desarrollo y la aplicación de la legislación., afirmó./.