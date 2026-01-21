Vietnam prioriza ciencia, innovación y transformación digital para crecimiento económico

Para pasar de un país de ingresos medios a uno de ingresos altos, Vietnam debe basarse en la ciencia-tecnología, la innovación y la transformación digital y el Partido ha ampliado el alcance de estos tres motores, creando un espacio de desarrollo más grande y liberando nuevos recursos para impulsar el crecimiento.



Así lo afirmó hoy Nguyen Manh Hung, ministro de Ciencia y Tecnología, durante el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), en desarrollo en Hanoi.



El funcionario reiteró que con esos tres motores, el país puede alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en los próximos tiempos.



Nguyen Manh Hung, ministro de Ciencia y Tecnología, durante el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, habla en el evento. Foto: VNA



La Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político estableció la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional como avances de máxima prioridad, sirviendo como la principal fuerza impulsora para el rápido desarrollo de las fuerzas productivas modernas, el perfeccionamiento de las relaciones de producción, la renovación de los métodos de gobernanza nacional y el mejoramiento de la autodeterminación e independencia del país, señaló.



Esta resolución se considera integral al reafirmar el espíritu de gestionar por objetivos, no por métodos; empoderar a los trabajadores con autonomía y responsabilidad; aceptar riesgos y evaluar en función de la efectividad general; y asegurar que los trabajadores se beneficien de los frutos y creatividad, detalló.

Desde una situación de carencias en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, Vietnam avanzará hacia la suficiencia, el superávit, la exportación y la exportación a gran escala, tal como lo ha logrado en la agricultura, compartió.



Cada país tiene su propia cultura, contexto, nivel de desarrollo y sistema político. Encontrar el enfoque adecuado para lograr avances en el desarrollo de ciencia y tecnología, innovación y transformación digital es fundamental, remarcó.



El enfoque de Vietnam se basa en el liderazgo integral del Partido. El desarrollo institucional se convierte en una ventaja competitiva. El objetivo es mejorar la competitividad nacional, contribuir al crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población, compartió.



El funcionario hizo hincapié en la importancia de tener un ecosistema completo y equilibrado que abarca instituciones, infraestructura, recursos humanos, el Estado, investigadores y empresas y colocar la ciencia y la tecnología en el contexto de la transformación digital y la innovación.



Además, el enfoque se centra en resolver importantes desafíos nacionales, como el crecimiento de dos dígitos, la productividad, la calidad y la gobernanza nacional. Mientras tanto, la autodeterminación en tecnologías clave y estratégicas se considera un componente crucial de la soberanía nacional. Esto abarca desde las aplicaciones, los productos y los mercados hasta el dominio de la tecnología.



Para que la ciencia - la tecnología, la innovación y la transformación digital se conviertan realmente en los motores centrales del crecimiento, lo primero que hay que hacer es medir la contribución de estos tres factores al crecimiento del Producto Interno Bruto, dijo.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología considera que esto es una máxima prioridad y está desarrollando métodos de medición tanto a nivel nacional como local.



La innovación debe centrarse en apoyar la innovación tecnológica y probar nuevas tecnologías para las empresas y la cartera está aconsejando al Gobierno que ordene a cada Ministerio, rama y localidad contar con un centro de innovación.



Asimismo, el Buró Político ha dado instrucciones al Gobierno para que ordene al Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrollar una estrategia nacional para el emprendimiento.



La innovación también implica crear modelos de gestión y de negocio basados en la tecnología, lo que aporta un valor significativo.



Con el sabio liderazgo del Partido, la visión estratégica del secretario general del PCV, To Lam, y la ardiente aspiración de 100 millones de vietnamitas, se espera que la ciencia - la tecnología, la innovación y la transformación digital sean las tres fuerzas impulsoras que posibiliten el avance de Vietnam, escapando de la trampa de los ingresos medios y convirtiéndose en un país desarrollado de altos ingresos./.