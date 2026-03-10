Vietnam prepara respuestas proactivas para sostener el ritmo de exportaciones

Hanoi (VNA) - Durante los dos primeros meses del año, las exportaciones agroforestales y acuícolas de Vietnam mantuvieron un crecimiento positivo gracias a la recuperación de la demanda en varios mercados clave. Sin embargo, el complejo contexto geopolítico, la volatilidad de los costes logísticos y el aumento de las barreras comerciales obligan al país a diversificar sus mercados y responder de manera proactiva a los riesgos.

Procesamiento de pescado Tra (pangasius) para exportación (Foto: VNA)





Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el valor de las ventas al exterior de productos agrícolas, forestales y acuícolas en febrero de 2026 se estimó en 4,71 mil millones de dólares. Esta cifra representa una caída del 28,4% respecto al mes anterior debido a factores estacionales, pero supone un incremento interanual del 1,9%.



En el acumulado de los dos primeros meses del año, el valor total de las exportaciones alcanzó aproximadamente 11,3 mil millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 17,1% en comparación con el mismo período de 2025. China, Estados Unidos y Japón continúan siendo los principales mercados de destino, con participaciones del 22,9%, 18,7% y 7,2%, respectivamente.



La estructura exportadora muestra una recuperación relativamente equilibrada entre los distintos grupos de productos. El sector agrícola mantiene un papel predominante con 6,09 mil millones de dólares, un 17,1% más que en el mismo período del año anterior. Por su parte, los productos acuáticos alcanzaron 1,76 mil millones de dólares, con un crecimiento del 23,3%, mientras que los bienes forestales sumaron 2,82 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 7,4%.



Algunos grupos de productos tradicionalmente de menor peso registraron crecimientos particularmente elevados. Las exportaciones de productos ganaderos alcanzaron 140,7 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 84,3%. Asimismo, los insumos para la producción crecieron un 51,7% y las exportaciones de sal aumentaron un 69%.



Tran Thanh Nam, viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, señaló que los resultados obtenidos en los primeros meses del año reflejan señales de recuperación del mercado, lo que crea una base favorable para impulsar la producción, ampliar los mercados y avanzar hacia el objetivo de exportaciones del sector, estimado entre 73 y 75 mil millones de dólares para 2026.



No obstante, persisten importantes riesgos asociados a las barreras no arancelarias, las medidas de defensa comercial y la evolución de la situación geopolítica internacional, factores que podrían afectar al transporte, los pagos y los flujos del comercio global.



Las asociaciones sectoriales advierten que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente representan actualmente uno de los riesgos más significativos. Según la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos de Vietnam (VASEP), el sector pesquero es uno de los más vulnerables cuando se producen interrupciones en la cadena de suministro.



Le Hang, secretaria general adjunta de VASEP, indicó que el aumento de los costes de transporte y seguros podría elevar los precios de importación de los productos acuáticos y, al mismo tiempo, provocar escasez de productos frescos en los mercados locales si la crisis se prolonga.



Las recientes fluctuaciones geopolíticas también afectan de manera notable al sector de frutas y verduras. Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación de Frutas y Verduras de Vietnam, señaló que la tensión en Medio Oriente genera tres presiones principales para las empresas: el aumento significativo de los costes de transporte, la prolongación de los plazos de entrega y el incremento de los riesgos en los pagos.



Las tarifas de los contenedores de 40 pies hacia grandes mercados como Europa y Estados Unidos se han duplicado o incluso triplicado respecto a los niveles habituales, superando en algunos casos los 5.000 dólares por FEU. Además, el tiempo de transporte en determinadas rutas se ha prolongado entre 10 y 15 días debido a los cambios en los itinerarios marítimos.



Para impulsar las exportaciones en el corto plazo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente considera necesario aplicar de manera sincronizada diversas soluciones, con especial énfasis en mejorar la previsión de las fluctuaciones del comercio internacional y elaborar escenarios de respuesta oportunos.



Las asociaciones sectoriales recomiendan, por su parte, que las empresas gestionen de forma proactiva los riesgos, diversifiquen las rutas de transporte, prioricen métodos de pago seguros y refuercen el procesamiento profundo para reducir la dependencia de las exportaciones de productos frescos.



Según los expertos, en un contexto de creciente incertidumbre en el comercio mundial, la capacidad de gestionar los riesgos relacionados con el transporte y los seguros será un factor clave para que las empresas mantengan la estabilidad de la cadena de exportación agrícola, forestal y pesquera, preservando así el ritmo de crecimiento en el próximo periodo./.