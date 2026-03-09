Vietnam prepara primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura

Hanoi (VNA) - Los órganos permanentes del Comité del Partido de la Asamblea Nacional y del Gobierno celebraron este lunes una reunión para coordinar los preparativos del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

El secretario del Comité del Partido del Gobierno y primer ministro, Pham Minh Chinh (derecha), y el secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional y titular del Legislativo, Tran Thanh Man, copresiden la cita (Foto: VNA)

La cita estuvo copresidida por el secretario del Comité del Partido del Gobierno y primer ministro, Pham Minh Chinh, y el secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional y titular del Legislativo, Tran Thanh Man.

El encuentro tuvo como objetivo revisar el avance de los preparativos y unificar criterios sobre el contenido y el programa del próximo período de sesiones, con el fin de garantizar su organización eficiente y de alta calidad. Según lo previsto, el primer período de sesiones se inaugurará el 6 de abril y concluirá el 25 del mismo mes, dividido en dos etapas.

Durante la sesión, la Asamblea Nacional examinará asuntos clave, entre ellos la organización del aparato estatal y el trabajo de personal, la elaboración de leyes, así como temas relacionados con la supervisión, la situación socioeconómica y el presupuesto estatal.

En su intervención, el primer ministro Pham Minh Chinh destacó la estrecha coordinación mantenida entre el Gobierno y la Asamblea Nacional en los últimos años y llamó a continuar fortaleciendo esta cooperación para asegurar una adecuada preparación del próximo período de sesiones.

El jefe de Gobierno señaló que dicha colaboración se ha basado en el principio de que el Partido dirige, el Gobierno gestiona de forma unificada, la Asamblea Nacional acompaña y el pueblo respalda, lo que ha contribuido al perfeccionamiento del sistema jurídico.

Durante la XV Legislatura, el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional y a su Comité Permanente un total de 179 leyes, ordenanzas y resoluciones para su consideración y aprobación, más del doble que en la legislatura anterior. Paralelamente, las actividades de supervisión, interpelación y respuesta a preguntas parlamentarias se han desarrollado con flexibilidad y conforme a la ley, contribuyendo a atender numerosas inquietudes de los votantes.

De cara al futuro, el premier subrayó la necesidad de mantener una coordinación estrecha para organizar con éxito las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031.

Asimismo, instó a los ministerios y organismos competentes a acelerar la finalización de los expedientes y documentos que serán presentados en el primer período de sesiones, incluidos los relacionados con la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido, las medidas para impulsar el crecimiento económico y la solución de proyectos pendientes o prolongados.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, destacó que este primer período de sesiones reviste especial importancia, ya que en él se decidirán cuestiones fundamentales relacionadas con la organización del aparato estatal y los planes quinquenales del nuevo mandato.

El dirigente llamó a los organismos implicados a reforzar la coordinación, garantizar la calidad de los contenidos y cumplir los plazos en la preparación de los proyectos de ley y resoluciones que serán sometidos a la Asamblea Nacional.

Asimismo, pidió adoptar medidas para garantizar la seguridad y el orden durante las próximas elecciones y durante la celebración del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura./.