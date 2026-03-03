Vietnam prepara inspección de la Comisión Europea por pesca IUU

Hanoi (VNA) - Vietnam intensifica los preparativos para la próxima inspección de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), prevista para este mes, en un esfuerzo por avanzar hacia la retirada de la “tarjeta amarilla” impuesta a sus exportaciones pesqueras.

El primer ministro, Pham Minh Chinh, presidió hoy la 32ª reunión del Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca IUU, celebrada en formato presencial y virtual.

En la cita, destacó los esfuerzos de ministerios, sectores y autoridades locales para implementar de forma decidida las medidas ordenadas por el Gobierno en los últimos tiempos.

Ante la quinta visita del equipo de inspección de la CE a Vietnam, el jefe de Gobierno instó a las localidades a preparar informes detallados sobre la reconversión laboral de las personas afectadas por la estrategia de desarrollo sostenible del sector acuático.

También solicitó evaluaciones sobre el número de embarcaciones abandonadas, los trabajadores que necesitan cambiar de ocupación, así como las políticas de apoyo y los recursos destinados a este proceso.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

El dirigente encargó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la elaboración de un plan integral para respaldar la transición profesional de los pescadores y la preparación de un informe general para la sesión de trabajo con la delegación europea.

Asimismo, pidió a los Ministerios de Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Ciencia y Tecnología que continúen ejecutando de manera eficaz sus funciones relacionadas con la lucha contra la pesca IUU y el desarrollo sostenible del sector pesquero.



En particular, solicitó a las provincias de Quang Ninh, Thanh Hoa, Ha Tinh, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong y Vinh Long emitir antes del 10 de marzo políticas de formación profesional orientadas a facilitar el cambio de empleo.



Por su parte, la Asociación de Productos Acuáticos de Vietnam deberá centrarse en esclarecer cuestiones relacionadas con el origen de los productos, las indicaciones geográficas y la protección de los derechos de autor.

El primer ministro subrayó la necesidad de cumplir estrictamente con los requerimientos del equipo inspector europeo, con un espíritu de cooperación y responsabilidad, a fin de lograr la eliminación de la “tarjeta amarilla” impuesta por la CE y garantizar un desarrollo sostenible del sector pesquero nacional.



“Esto es por el honor y el prestigio del país, del Partido, del Estado y del pueblo en la arena internacional; por los legítimos intereses de la población y por el progreso, la justicia y la equidad”, reiteró./.