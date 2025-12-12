Vietnam por promover aplicación del Internet de las Cosas en transporte inteligente

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Tran Hong Ha, firmó recientemente la Decisión No. 2692/QD-TTg por la cual se aprueba el Proyecto “Aplicación del Internet de las Cosas (IoT) en el ámbito del transporte inteligente”, orientado a construir una plataforma IoT unificada, segura y eficiente para la gestión y explotación del sistema de transporte inteligente bajo la administración del Ministerio de Construcción, y para compartir datos con los organismos pertinentes.

Los agentes de la policía de tránsito monitorean el tráfico 24/7 mediante cámaras con inteligencia artificial (Foto: VNA)

Según el Proyecto, en el período 2026-2028 se seleccionarán al menos dos ciudades para implementar, a modo piloto, Centros de Operaciones de Transporte Inteligente integrados con datos IoT.

Todas las autopistas de la ruta Norte-Sur del Este contarán con peaje electrónico sin detención y todos los datos de peaje serán integrados en el sistema común de conexión e intercambio de datos de transporte inteligente. Asimismo, se elaborará o presentará para aprobación alrededor del 90% del marco legal, normas y estándares técnicos nacionales vinculados a la aplicación del IoT en el sector.

Para el período 2029-2035, todos los datos IoT del sector serán normalizados y estarán listos para su interconexión y compartirlos entre el Ministerio de Construcción, la cartera de Seguridad Pública y los gobiernos locales. Al menos el 50% de las principales vías, autopistas y anillos periféricos, contará con infraestructuras de sensores IoT para apoyar la gestión, supervisión y mantenimiento de la red vial.

En el ámbito jurídico, el Ministerio de Construcción coordinará con los ministerios competentes la finalización del sistema normativo, incluida la elaboración de un Decreto sobre ensayos controlados de aplicaciones IoT en el transporte inteligente, conforme a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las carteras revisarán y complementarán contenidos sobre transformación digital e IoT en la normativa vigente, y propondrán mecanismos financieros y técnicos para modernizar o construir nuevas infraestructuras IoT con garantía de interoperabilidad.

El Ministerio de Construcción, junto con las carteras de Seguridad Pública, de Ciencia y Tecnología y de Industria y Comercio, desarrollará un conjunto de estándares técnicos nacionales sobre IoT en el transporte inteligente, en conformidad con estándares internacionales.

En materia de infraestructura, durante el período 2026-2030, el Ministerio de Ciencia y Tecnología trabajará con empresas de telecomunicaciones y tecnología de la información para mejorar las redes de transmisión de datos de alta velocidad, gran capacidad y baja latencia, aplicando 5G y fibra óptica, garantizando conexiones estables entre dispositivos, centros de operaciones y plataformas de datos. Las zonas urbanas, autopistas y estaciones de autobuses serán prioritarias para el despliegue de infraestructura IoT escalable y de alta capacidad.

El Ministerio de Construcción dirigirá la aplicación del IoT en la gestión del transporte inteligente, incluida la supervisión de carreteras, puentes y túneles, así como las condiciones meteorológicas y ambientales en las rutas. Los comités populares locales coordinarán la modernización de los centros de operaciones inteligentes para integrar aplicaciones IoT y asegurar la conformidad con las normas de gestión de datos del sector del transporte y de las ciudades inteligentes.

El Proyecto exige la adopción de IoT en la gestión de infraestructuras, peaje, control de carga, seguridad vial, transporte multimodal, servicios a ciudadanos y empresas, soluciones de movilidad verde y vehículos autónomos.

Los recursos se movilizarán mediante la socialización, combinando el presupuesto estatal con capital privado. Se alienta a las empresas tecnológicas nacionales a desarrollar dispositivos, plataformas y servicios IoT, y se promoverá el apoyo a la I+D en IoT, inteligencia artificial, macrodatos y ciberseguridad./.