Vietnam por impulsar economía digital como motor de nuevo crecimiento

Hanoi (VNA) - Vietnam se ha fijado el objetivo de que la economía digital aporte el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, lo que requiere avances simultáneos en instituciones, infraestructuras y recursos humanos. La superación de estos cuellos de botella se considera determinante para el despegue económico en los próximos años.

En los últimos tiempos, el comercio electrónico, las finanzas digitales, la telemedicina y la educación en línea han crecido con fuerza, configurando una economía basada en la tecnología y el conocimiento.

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), Vietnam mantiene durante tres años consecutivos la posición de país con el desarrollo de economía digital más rápido del Sudeste Asiático, con un crecimiento promedio anual del 20%, triplicando el ritmo del PIB. El comercio electrónico continúa liderando, con una escala prevista superior a 30 mil millones de USD a finales de 2025.

De acuerdo con el profesor Nguyen Thuong Lang de la Universidad Nacional de Economía, la economía digital representa alrededor del 17-18% del PIB en 2024 y podría aumentar en un 50% para 2045.

El experto afirmó que la economía digital expande la demanda, mejora la productividad y la eficiencia, reduce barreras de entrada y contribuye a promover un crecimiento basado en la innovación.

La Resolución 57-NQ/TW del 22 de diciembre de 2024 del Buró Político asegura que la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen motores esenciales para un desarrollo rápido y sostenible. La Estrategia Nacional de Desarrollo de la Economía y Sociedad Digital fija metas de aportes del 20% al PIB en 2025 y del 30% en 2030.

El Gobierno de Vietnam apunta a un crecimiento del PIB de al menos 10%. El ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, precisó que, con un crecimiento del 10%, la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital podrían contribuir más del 5%. Sin embargo, la inversión en I+D es de apenas el 0,5% del PIB, un tercio del promedio mundial.

El alto funcionario subrayó que las instituciones y políticas siguen siendo “el cuello de botella de los cuellos de botella”, mientras la infraestructura científica y el capital humano de alta calidad resultan insuficientes.

Para impulsar la economía digital, Nguyen Phu Tien, subjefe del Departamento de Economía y Sociedad Digital del MCT, recomendó perfeccionar los marcos normativos, incluido el despliegue de mecanismos sandbox para nuevas tecnologías y modelos de negocio.

Asimismo, destacó la necesidad de desarrollar infraestructuras digitales modernas y seguras, universalizar la conectividad, construir plataformas públicas como la identificación digital, los pagos digitales y la firma electrónica, y completar el mercado de datos.

Tim Evans, director general del banco HSBC en Vietnam, señaló que, ante el agotamiento de los motores tradicionales de crecimiento, la tecnología y la innovación serán claves para alcanzar el objetivo del 30% del PIB en 2030.

Para ello, Vietnam debe mejorar el entorno de inversión, desarrollar talento tecnológico y fortalecer el ecosistema emprendedor, además de perfeccionar los marcos legales sobre protección de datos, propiedad intelectual y transparencia en la captación de capital. Los incentivos fiscales y los fondos de garantía de crédito ayudarán a las empresas emergentes en etapas iniciales,enfatizó.

El doctor Bui Xuan Minh, de la Universidad RMIT Vietnam, resaltó el papel rector del Gobierno en el desarrollo de infraestructuras y políticas para atraer y retener talento en campos como inteligencia artificial, big data y programación de sistemas. Puntualizó que Vietnam debería priorizar sectores de alto valor añadido como fintech, healthtech, edtech y logística digital.

Desde la perspectiva empresarial, Pham Minh Quang, director general de la empresa Dolphin, pidió completar el marco legal sobre datos, ciberseguridad y comercio digital, y apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la transformación digital mediante asesoría, capacitación y facilidades financieras. También consideró esencial impulsar infraestructuras nacionales como 5G/6G, computación en la nube, identificación electrónica y datos abiertos.

To Hoai Nam, secretario general de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Vietnam, indicó que las empresas aún carecen de recursos para la innovación y las tecnologías avanzadas.

Propuso perfeccionar el marco legal para fondos de capital de riesgo y fondos de innovación, así como establecer fondos privados de garantía para riesgos tecnológicos.

También sugirió ampliar el Fondo Estatal de Garantía Crediticia bajo el modelo de “garante de última instancia”, con el fin de compartir riesgos y facilitar el acceso al crédito sin comprometer la disciplina financiera./.